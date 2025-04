Tunisie/Afrique du Sud: Ligue des champions - L'EST concède la défaite à Pretoria - Pas d'avant-centre, pas de but !

Face à Mamelodi Sundowns, l'Espérance de Tunis n'a pas trouvé son rythme et son style de jeu habituels. Sans attaquant de pointe opérationnel à cent pour cent, les « Sang et Or » n'ont pas pu marquer.

S'il y a un choix tactique qu'on pourrait reprocher à Maher Kanzari, c'est d'avoir aligné Youssef Belaïli dans un registre qui n'est pas le sien, à la pointe de l'attaque, avant d'incorporer Rodrigo Rodrigues à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Le coach « sang et or » a expliqué son choix lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous n'avions pas vraiment beaucoup de choix. Nous avons joué sans attaquant, l'un revient de blessure après 4 mois d'absence et l'autre est absent des terrains depuis un mois pour cause de blessure également. Ils ont effectué trois séances d'entraînement.

De plus, nous étions privés d'une séance d'entraînement à cause du vol », a argumenté Maher Kanzari avant de poursuivre : « Je ne pense pas avoir eu d'autres options que je n'ai pas utilisées. A la fin, j'étais obligé de faire entrer les deux attaquants. Seulement, ils n'ont pas de temps de jeu dans les jambes, 15 minutes au maximum ».

Diakité, une solution non exploitée !

S'il y a une personne qui connaît le mieux l'effectif actuel, c'est bel et bien Maher Kanzari. Ceci dit, l'entraîneur « sang et or » aurait pu utiliser la carte du jeune avant-centre malien, Aboubacar Diakité, pour deux raisons essentielles : même s'il n'aurait pas marqué, il aurait pesé sur la défense sud-africaine, outre que sa présence sur le terrain aurait libéré Youssef Belaïli, beaucoup plus utile quand il joue dans son registre.

Quand on sait que Diakité a marqué la semaine dernière trois buts lors du match amical disputé contre le CAB, on ne peut déduire qu'il y a bien une raison qui a amené Maher Kanzari à ne pas le considérer, même sur le banc des remplaçants.

Ceci dit, le coach « sang et or » a bien raison d'être optimiste en prévision de la manche retour : « Nous avons fait un très bon match tactique. Nous étions très appliqués. Mamelodi Sundowns n'a pas eu de grosses occasions. Ils ont marqué sur une petite erreur. Je suis optimiste. Sur notre terrain et devant notre public, nous serons en mesure d'arracher notre qualification pour les demi-finales ».

Kanzari a bien analysé le jeu de son adversaire. Les Sud-Africains ont marqué sur une action rapide qui a pris au dépourvu la défense « sang et or ».

Et même s'ils paraissaient plus entreprenants, ils n'étaient pas aussi dangereux. Mamelodi Sundowns n'est pas l'équipe qui fait mal dans les 30 derniers mètres, contrairement à l'année dernière où elle a dominé l'EST et s'est créé plusieurs occasions.

A Radès, ce sera une autre manche. Aux joueurs de se dépenser sans compter et de mouiller le maillot face à un adversaire qui, même s'il a gagné la manche aller, n'est pas qualifié pour autant. Rien n'est encore joué à ce stade. A Maher Kanzari de bien préparer son match retour et de trouver l'astuce pour retrouver le jeu offensif de l'EST que l'on connaît.

Les résultats :

Mamelodi Sundowns (RSA)-Espérance de Tunis (Tun) : 1-0

Pyramids FC (Egy)-AS FAR (Mar) : 4-1

Al Ahly SC (Egy)-Al Hilal SC (SDN) : 1-0

MC Alger (Alg)-Orlando Pirates (RSA) : 0-1

Matches retour

Mardi 8 avril

20h00 : AS FAR (Mar)-Pyramids FC (Egy)

20h00 : Al Hilal SC (SDN)-Al Ahly SC (Egy)

20h00 : Espérance de Tunis (Tun)-Mamelodi Sundowns (RSA)

Mercredi 9 avril

17h00 : Orlando Pirates FC (RSA)-MC Alger (Alg)