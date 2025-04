Tunisie: CAB - Dans la sérénité !

Le CAB est en train de travailler dans des conditions favorables...

Pratiquement assurés du maintien à cinq journées de la fin de la compétition, les Cabistes portent tous leurs espoirs sur la Coupe de Tunisie. Aller le plus loin possible dans cette épreuve constitue l'objectif immédiat des responsables bizertins.

Certes, il est encore prématuré d'ambitionner pour une nouvelle finale après celle de la saison écoulée, mais il est légitime d'y penser, comme tous les clubs du reste. Ce samedi, les camarades de Allala affrontent l'USBG dans son fief, décidés à effacer la dernière défaite contre ce même adversaire en championnat. Partis dès mercredi vers le Sud via Zarzis, ils désirent préparer leur match des seizièmes de finale dans de bonnes conditions. On sait que le président Samir Yaâcoub ne lésine pas sur les moyens pour mettre en confort l'équipe.

Nul en amical

Le staff technique a profité de cette courte trêve pour faire disputer à ses joueurs une rencontre amicale le week-end passé contre l'ASSoliman, soldée par un score de parité 1 à 1.

Ce que l'on sait de ce test, qui a servi de match d'application, est que le but du CAB a été l'oeuvre de Momar Diop Seydi sans plus (on a joué à huis clos samedi dernier après la rupture du jeûne). En outre, on peut comprendre que l'entraîneur Sofiene Hidoussi ne veuille pas dévoiler sa stratégie de jeu avant ce tour de Coupe. Des précautions utiles!

Iyed Midani et Ahmed Amri rétablis !

Les supporters « jaune et noir » sont heureux de voir le jeune milieu Iyed Midani et l'attaquant Ahmed Amri rejoindre leurs coéquipiers après une absence de quelques semaines pour cause de blessures. Ils seront d'une grande utilité pour les matches à venir. Le staff technique pourra désormais disposer de tout son effectif et tirer ainsi le meilleur des qualités de chaque joueur...