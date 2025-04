Algérie: La présidente de l'ONSC reçoit des représentants de plusieurs associations nationales et locales

Alger — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Mme Ibtissem Hamlaoui a reçu, jeudi à Alger, des représentants de plusieurs associations nationales et locales, et ce dans le cadre du renforcement de la communication et de la concertation avec les acteurs de la société civile, indique un communiqué de l'ONSC.

Il s'agit de "la Coordination nationale pour la préservation de la mémoire nationale et du patrimoine historique, l'Association Nabila pour le développement et la prospérité de la commune de Ras El Miaad (wilaya d'Ouled Djellal), l'Association nationale de tourisme, de voyages et d'artisanat et l'Association nationale Adventure Tourism", précise le communiqué.

Les représentants des associations ont saisi cette occasion pour soulever "leurs préoccupations, débattre de plusieurs questions essentielles qui intéressent la société civile et formuler nombre de propositions susceptibles de promouvoir le rôle de la société civile, en tant qu'acteur principal dans le développement national", a conclu le communiqué.