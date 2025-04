Tunisie: « La Dictée pour Tous » débarque au pays le 12 avril 2025 à la Fnac

L'événement éducatif et culturel international autour de la langue française « La Dictée pour Tous » débarque en Tunisie, pour la grande dictée francophone le samedi 12 avril 2025 à partir de 10h30 à la Fnac-La Marsa.

Organisé en collaboration avec Fnac Tunisie et les Editions Arabesques, cet événement, ouvert aux élèves du primaire, aux collégiens, aux lycéens et aux adultes, vise à valoriser la diversité linguistique et culturelle, lit-on sur la page de Fnac Tunisie.

L'objectif est de promouvoir la langue française, de renforcer les compétences en orthographe, grammaire et vocabulaire et d'encourager l'excellence autour de la passion pour l'écriture.

Les gagnants de chaque niveau auront l'opportunité de participer à la grande finale en France, aux côtés des finalistes de toutes les régions du monde qui prennent part à cette initiative.

Trois figures tunisiennes aux parcours diversifiés, impliquées dans des domaines artistiques et culturels variés seront les lecteurs officiels de la « Dictée pour Tous » en Tunisie : Sonia Salhi, professeure de français et rédactrice notamment des textes du concours de « La Dictée pour Tous », Myriam Soufy, enseignante, comédienne, plasticienne, voyageuse et poète ainsi que l'acteur franco-tunisien Hamdi Hadda.

Conçu pour favoriser l'accès à la lecture et à l'écriture au plus grand nombre, le concept de « La Dictée pour Tous » est encouragé et parrainé par des personnalités notamment du monde des lettres, des artistes, des sportifs.

Depuis 2013, un championnat de dictées géantes a été lancé en France en collaboration avec les municipalités, les associations et les établissements scolaires, permettant aux plus jeunes comme aux plus âgés de participer ensemble, favorisant ainsi l'échange et la transmission des savoirs.

Les textes sont extraits d'oeuvres classiques et modernes, mettant en avant les plus grands noms de la littérature française : Victor Hugo, Molière, George Sand, Colette, Albert Camus, Marguerite Duras, et bien d'autres. En parallèle, des textes inédits et personnalisés sont écrits par Sonia Salhi afin de proposer des dictées modernes et accessibles.