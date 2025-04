Algérie: Le troisième Salon des 'Games & Comic Con Dzaïr' s'ouvre à Alger

ALGER — Le troisième Salon des "Games & Comic Con Dzaïr" (GCCDZ), dédié aux passionnés de comics, mangas, gaming, cinéma et Cosplay, s'est ouvert, jeudi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou.

Après avoir fait le tour des stands et échangé avec les exposants, M. Ballalou a rappelé l'importance de ce rendez-vous des passionnés de PopCulture et de "Games & Comic Con", organisé cette année "après l'Aid El-Fitr" a-t-il fait remarquer, faisant l'éloge des jeunes algériens qu'il a qualifiés de "très brillants et compétitifs avec une grande créativité, en matière de jeux vidéo et de nouvelles technologies mises au service du patrimoine culturel".

Le ministre de la Culture et des Arts a souligné l'importance et la nécessité pour ces jeunes de s'"imprégner des personnages de nos écoles culturelles et des jeux de société qui s'inspirent de la culture algérienne".

Les organisateurs de ce troisième GCCDZ ont prévu un "programme prolifique, présentant différentes zones thématiques, dédiées notamment aux exposants (stands de goodies et figurines), au concours Cosplay, sanctionné du prix des meilleurs, costume et performance et d'encouragement, ainsi qu'au Gaming et aux artistes avec une exposition-vente, entre autres", a indiqué Adyl Tandjaoui, co-organisateur de ce troisième GCCDZ, avec Tamime Taghlit et Sami Amine Nekkache.

"Le Comic Con de San Diego aux Etats-Unis d'Amérique étant le plus grand au monde, en Algérie, nous sommes les deuxièmes à l'organiser, après l'Afrique du Sud qui occupe la tête du podium avec le plus grand Salon des Games & Comic Con du continent", a expliqué M. Taghlit.

D'autres activités sont également au programme de cette 3e édition des "Games&Comic Con", avec notamment un espace dédié aux enfants, animé par des ateliers de maquillage, des cours et shows de dessin, les coulisse des créations de costumes et gadgets de cosplay, des Face painting, et la découverte d'espaces de rencontres de collectionneurs de BD.