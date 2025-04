Ile Maurice: De nouveaux services pour les patients atteints de Thalassémie, d'autisme et d'insuffisance rénale

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a effectué une visite au New Cancer Hospital, à Solferino, Vacoas, mercredi, en compagnie des professeurs britanniques Malcolm Walker et Derek Yellon, spécialistes en cardiologie. Cette visite a marqué l'inauguration du Thalassemia Imaging Service, un nouveau service destiné à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de thalassémie.

La thalassémie est une maladie génétique du sang nécessitant un suivi médical rigoureux. L'introduction de ce service spécialisé d'imagerie au sein du New Cancer Hospital constitue une avancée majeure pour les patients mauriciens, leur permettant de bénéficier d'un accompagnement médical adapté et d'un suivi plus efficace.

Les professeurs Walker et Yellon, reconnus pour leur expertise en cardiologie, ont salué cette initiative et mis en avant l'importance de la collaboration internationale dans le domaine de la santé. De son côté, le ministre Bachoo a exprimé sa gratitude envers ces spécialistes pour leur soutien, et réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer en permanence les infrastructures et les services de santé à Maurice.

Après cette visite, le ministre s'est rendu à l'hôpital Brown Sequard, à Beau-Bassin, pour assister à une campagne de sensibilisation sur l'autisme. Cette initiative vise à mieux informer le public sur ce trouble neurodéveloppemental et à promouvoir une prise en charge adaptée aux besoins des personnes concernées.

Dans l'après-midi, le ministre s'est ensuite déplacé au Victoria Hospital, à Candos, où une équipe de spécialistes renommés de Chennai collabore avec des professionnels de santé locaux pour réaliser des transplantations rénales. Cette initiative vise à renforcer les compétences médicales locales et à offrir une prise en charge de pointe aux patients souffrant d'insuffisance rénale.

Ces développements marquent une étape importante dans l'amélioration des soins de santé à Maurice, offrant aux patients des services toujours plus performants et spécialisés.