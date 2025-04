Ile Maurice: La MPA met en vente cinq navires de pêche inactifs

La Mauritius Ports Authority (MPA) procède à la vente des navires de pêche inactifs stationnés au port de TrouFanfaron. Les navires concernés sont Sea Wonder, Armaan 1, Putrajaya 33, Roshan et Marine Star. Ils sont disponibles pour inspection par les acheteurs potentiels, sur demande auprès du Port Master.

Les intéressés ont jusqu'au 22 avril pour soumettre leurs offres. Les propositions doivent être exprimées en roupies mauriciennes, en dollars américains ou en euros, sous la forme d'un montant forfaitaire pour l'ensemble des navires ou pour un bateau spécifique. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire représentant 20 % du montant proposé. Une fois l'offre acceptée, le paiement intégral devra être effectué sous 15 jours et les navires devront être retirés du port dans un délai de 30 jours, indique un communiqué de la MPA.

Cette vente fait, en effet, suite à un avis officiel du Port Master, émis le 16 janvier dernier, en vertu de la section 32(5) de la Ports Act 1998, demandant aux propriétaires et aux agents de 19 navires de les retirer et de régler toutes les charges associées dans un délai de 15 jours, afin de décourager leur présence prolongée. Face au non-respect de cette directive, la MPA met ces bateaux en vente sur la base du principe «as is where is», conformément à la section 52 de la loi portuaire.

Rappelons que le 25 mars, en réponse à une question du député Khushal Lobine au Parlement, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait révélé que 27 navires de pêche abandonnés au port depuis plus d'un an, sans certificat de navigabilité ni couverture d'assurance, présentaient des dangers pour la navigation, des risques d'incendie, menaçant la sécurité et l'environnement.

Parmi eux, sept font l'objet d'une enquête menée par la Financial Crimes Commission et un est impliqué dans une procédure d'arbitrage international. Un montant de Rs 4 millions est dû pour les frais portuaires impayés. En cas d'échec de la vente, des coûts supplémentaires d'environ Rs 5 millions par navire seront nécessaires pour leur destruction.