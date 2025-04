Angola: Un diplomate souligne le positionnement du pays dans les énergies renouvelables

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a déclaré mercredi à Lusaka (Zambie) que le pays se positionne comme un leader régional dans les énergies renouvelables à travers des investissements solaires à grande échelle.

Le diplomate angolais s'exprimait lors d'un panel interactif sur les solutions innovantes pour renforcer la résilience des pays les moins avancés, dans le cadre du IIIe Forum sur l'avenir des PMA, qui se déroule dans ce pays d'Afrique australe, selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies.

Il a parlé de la manière dont l'Angola a exploité les revenus pétroliers pour améliorer la résilience climatique, soulignant que la Banque d'import-export des États-Unis (US ExIm) fournit plus de 2 milliards de dollars de financement pour l'expansion des énergies renouvelables dans le pays, l'un des engagements les plus importants à ce jour en Afrique.

Selon le diplomate, l'Angola développe actuellement « le plus grand projet d'énergie solaire d'Afrique », totalisant plus de 1,3 gigawatts (GW) de capacité installée.

Le projet, a-t-il noté, implique la construction de plus de 100 mini-réseaux dans plusieurs provinces pour fournir un accès à l'énergie dans les zones rurales, en collaboration avec la société américaine SunAfrica.

Selon Francisco da Cruz, cette initiative gouvernementale vise à réduire considérablement la dépendance du pays au pétrole, en réduisant les émissions et en améliorant l'accès à l'électricité dans les zones hors réseau et mal desservies.

Il a fait référence au projet hydroélectrique de Caculo Cabaça, estimé à 4,5 milliards de dollars et l'un des plus gros investissements hydroélectriques en Afrique, comme la pierre angulaire de la stratégie de l'Angola visant à accroître la capacité de production d'énergie propre et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Il a souligné que le projet générera 2 100 mégawatts (MW) d'énergie propre, étant parmi les plus grandes centrales du pays, avec Laúca (2 070 MW), Cambambe (960 MW), Gove (60 MW), Lomaum (50 MW) et Mabubas (27 MW).

En abordant la question des systèmes d'eau et d'irrigation résilients au climat, il a affirmé que la sécheresse la plus grave des 40 dernières années a été rencontrée en raison de sa vulnérabilité au changement climatique et aux chocs, en particulier dans les provinces du sud.

Il a indiqué que pour faire face aux impacts de ce phénomène, le Gouvernement investit plus de 200 millions de dollars dans des systèmes d'eau et d'irrigation résistants au climat, en mettant en oeuvre des projets structurels pour rendre les communautés rurales plus résilientes, en particulier dans les provinces de Cunene, Huíla et Namibe, qui bénéficient à plus de trois millions et demi de personnes.

À cet égard, il a souligné le projet du Canal de Cafu, lancé en 2022, qui consiste en un système de canaux d'eau de 160 kilomètres de long pour capter et transférer l'eau de la rivière Cunene vers plusieurs villages de la province, garantissant de meilleures opportunités de production alimentaire et d'élevage.

D'autre part, il a reconnu que les partenariats ont été essentiels à la stratégie nationale, de l'énergie propre et de la gestion de l'eau aux corridors commerciaux et au développement de la jeunesse.

Elle s'est également concentrée sur l'inclusion des jeunes et les initiatives tenant compte des questions de genre, en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes dans l'agriculture, l'énergie et l'entrepreneuriat.

En ce qui concerne la coopération transfrontalière sur l'eau, il a indiqué que le gouvernement angolais soutient les structures régionales telles que les protocoles de la SADC sur les cours d'eau partagés et s'aligne sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Vision africaine de l'eau 2025.

À cet égard, il a dit que l'Angola, avec la Namibie et le Botswana, est membre de l'OKACOM (Commission permanente de l'eau du bassin du fleuve Okavango), une commission qui promeut l'utilisation coordonnée, durable et équitable des ressources en eau partagées.

Le pays fait également partie du Programme d'action stratégique Cubango-Okavango, qui met l'accent sur la protection des écosystèmes, la résilience climatique et la gouvernance de l'eau.

Il a réitéré que ces efforts reflètent l'engagement de l'Angola en faveur de la coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau et de la diplomatie environnementale pour préserver l'un des systèmes fluviaux les plus précieux d'Afrique sur le plan écologique et culturel.