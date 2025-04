Tunisie: Gestion des eaux urbaines et lutte contre les inondations - Le ministère de l'Equipement poursuit la réalisation de 36 études sur le sujet

Le ministère de l'Equipement poursuit le parachèvement de 36 études d'un coût d'environ 13,3 millions de dinars, dont l'étude stratégique de la gestion des inondations et ce, dans le cadre de la réalisation d'un ensemble de projets d'un coût de 51 millions de dinars prévus au courant de cette année.

Le département des eaux urbaines a présenté ces données lors d'une séance de travail supervisée par le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Salah Zouari, jeudi, selon un communiqué publié par le ministère.

Les participants à la séance ont passé en revue les projets entrepris par le département des eaux urbaines pour protéger les villes et les cités résidentielles contre les inondations, ainsi que la maintenance et l'entretien des installations de protection contre les inondations, des égouts des vallées et des sous-vallées, et le dragage et le nettoyage des bassins de captage d'eau.

Le ministère prévoit de mettre en oeuvre un ensemble de nouveaux projets à réaliser par le département des eaux urbaines proposé dans le cadre du budget 2025, pour un coût total estimé à 51 millions de dinars.

M. Zouari a appelé à une coordination continue avec les différentes parties prenantes pour stimuler le rythme de réalisation compte tenu de l'importance des projets programmés et accélérer le démarrage des travaux des nouveaux projets, dans les délais et avec les spécifications techniques et la qualité requises.

Il a recommandé aux entrepreneurs de fournir les ressources humaines et logistiques nécessaires, de respecter leurs engagements, d'assurer le suivi et la coordination avec tous les intervenants afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais impartis.