Tunisie: Le pays dévoile son pavillon pour l'Expo Osaka 2025 - Un message fort pour la science, la technologie et la durabilité

À l'approche de l'Exposition Universelle 2025 à Osaka, la Tunisie a dévoilé les grandes lignes de son pavillon, centré sur l'innovation, la durabilité et la coopération internationale. Lors d'une journée d'information organisée ce vendredi 4 avril 2025 à la Maison de l'Exportateur, Mourad Ben Hassine, Commissaire Général de la Tunisie à Expo 2025 et du PDG du CEPEX, a présenté un projet ambitieux, illustrant le partenariat stratégique entre la Tunisie et le Japon.

Un pavillon axé sur l'innovation et la durabilité

Le pavillon tunisien, d'une superficie de 300 m², incarnera la volonté du pays de se positionner en tant qu'acteur clé de l'innovation et de la durabilité. Sous le thème "PIST for Saving Lives" (Partnership for Innovation, Science and Technology for Saving Lives ou Partenariat pour l'innovation, la science et la technologie pour sauver des vies), la Tunisie souhaite mettre en avant ses solutions innovantes pour répondre aux enjeux environnementaux mondiaux. Ce projet s'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable de l'ONU, notamment à travers les axes de gestion de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation et de la durabilité.

"Au coeur du pavillon, la Tunisie valorisera également sa diète méditerranéenne, connue pour ses bienfaits sur la santé et l'environnement. Des produits emblématiques comme l'huile d'olive, les dattes et le couscous seront mis en avant pour sensibiliser les visiteurs à une alimentation saine et durable", a précisé Ben Hassine.

Sur un autre plan, il a indiqué que le design du pavillon sera marqué par les symboles des deux nations. Le logo fusionne les drapeaux tunisien et japonais, et le jasmin, emblématique de la Tunisie, occupera une place centrale, symbolisant la paix et la coopération. Cette conception incarne les liens culturels profonds qui unissent les deux pays.

Une autre dimension du pavillon sera la mise en avant du Kendo, sport japonais pratiqué en Tunisie. La démonstration de l'équipe nationale tunisienne lors de la journée nationale du pays, le 13 août, soulignera les valeurs de discipline et de persévérance, tout en renforçant les liens culturels entre les deux nations.

Le soutien du Japon à la Tunisie

Pour sa part, Takeshi Osuga, ambassadeur du Japon en Tunisie, a souligné l'importance de cet événement mondial et précisé que la troisième fois que le Japon accueille l'Exposition Universelle représente une occasion unique de rassembler des pays autour d'un objectif commun. "L'événement, prévu du 13 avril au 13 octobre 2025, attirera 28,2 millions de visiteurs, dont 3,5 millions d'étrangers, surpassant même les Jeux Olympiques en termes de fréquentation", a-t-il indiqué.

Concernant la participation tunisienne, Osuga a salué le thème choisi par la Tunisie, "Partenariat pour l'Innovation, la Science et la Technologie pour sauver des vies", en lien avec les priorités de la coopération bilatérale. Il a notamment mentionné des projets comme la station de dessalement d'eau de mer à Sfax, l'amélioration de la gestion des sols en agriculture et la valorisation de la cuisine tunisienne. La coopération dans les domaines des sciences et de la médecine, comme la Technopole de Borj-Cédria et les programmes de cardiologie, a également été mise en avant.

L'ambassadeur a aussi exprimé sa confiance dans le succès de la participation tunisienne et son engagement pour renforcer les relations entre le Japon et la Tunisie, en particulier à travers la TICAD 9 et l'Expo 2025. "Les six mois de l'Expo 2025 et la TICAD 9 seront des moments forts pour renforcer encore davantage nos relations... La Tunisie et le Japon s'engagent une fois de plus dans une collaboration fructueuse, marquée par des projets concrets et une volonté commune de répondre aux défis mondiaux en matière d'innovation, de durabilité et de bien-être humain", a-t-il assuré.

Pour rappel, l'Exposition Universelle Expo Osaka 2025 se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île artificielle de Yumeshima, au Japon. Placée sous le thème "Concevoir la société du futur, Imaginer Notre Vie de Demain", cette manifestation d'envergure mondiale prévoit d'attirer près de 28 millions de visiteurs venus de 160 pays.