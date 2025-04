Tunisie: A partir de 2026 - Rénovation, chaque année, de 1000 km de canalisations de la Sonede

Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, chargé de l'eau, Hamadi Habib, a révélé que « l'une des principales orientations du ministère est d'améliorer l'efficacité des stations de traitement des eaux usées afin de les réutiliser pour l'irrigation ainsi que le rendement des stations de dessalement de l'eau de mer renforcer l'approvisionnement en eau potable.

« Depuis le début du mois de Ramadan, une cellule de suivi a été mise en place à la SONEDE composée de trois ingénieurs et d'un responsable, travaillant 24 heures sur 24 pour surveiller les fuites d'eau, assurer le suivi des doléances des citoyens et surveiller canalisations et les conduites d'eau», a-t-il indiqué dans une déclaration aux médias en marge d'une séance de travail jeudi soir au siège du gouvernorat de Sfax.

« Le ministère dispose d'un vaste programme de renouvellement des conduites vétustes, puisque selon l'étude hydrologique à l'horizon 2050, 1.000 km de conduites seront rénovés par an, entre 2026 et 2030 sur environ 59.000 km, sachant que 20% des canalisations, ont plus de 50 ans d'âge », a-t-il ajouté.

« La Tunisie fait partie des 30 pays les plus pauvres en eau, car chaque Tunisien dispose actuellement d'environ 420 mètres cubes (m3) par an, ce qui signifie qu'il vit en dessous du seuil de pauvreté hydrique de 1 000 m3 par an », a-t-il déclaré.

Afin d'éviter la pénurie d'eau en Tunisie, le Secrétaire d'Etat a déclaré que « la meilleure solution consiste à se tourner vers les eaux non conventionnelles, à savoir le dessalement de l'eau de mer à des fins de consommation », ajoutant que « la Tunisie dispose actuellement de trois stations de dessalement en cours d'exploitation : la station de Zarat à Gabès, qui a une capacité de 50 000 m3/an et peut atteindre 100 000 m3/an, la station de Djerba, qui a une capacité de 50 000 m3/an et peut devenir 100 000 m3, et la station de Sfax d'une capacité de 100 000 m3, qui peut atteindre 250 000 m3 ».