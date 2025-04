Cote d'Ivoire: Ago de la Fédération ivoirienne d'équitation - Des résolutions fortes pour la nouvelle saison

La Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) était en Assemblée générale ordinaire (Ago), samedi, à son siège situé à l'Espace Crystal de Marcory Zone 4. Ce grand rassemblement annuel a été dirigé par Joseph Biley, le directeur exécutif, en présence du président Joseph Stéphane Ouégnin. Etaient témoins, en plus des membres actifs au grand complet, des représentants du ministère des Sports et du Cadre de vie ainsi que des membres du Comité national olympique (Cno).

Il découle, de cette rencontre, que la fédération a passé une saison tranquille, avec l'organisation des compétitions nationales. Au plan continental, précisément au Maroc, les cavaliers Rania Dindane et Oumarou Bamoussa ont pris part respectivement au Morocco Royal Tour 2024 et au Grand Prix d'Afrique. Par ailleurs, certains cavaliers et techniciens ont participé à des formations dans des instituts de renom du Royaume chérifien.

Plusieurs résolutions ont été prises, en vue d'une saison 2024-2025 plus intense et du maintien de l'ascension de la discipline en Côte d'Ivoire. La Fie annonce le retour du Grand Prix de Yamoussoukro et de nouvelles épreuves d'envergure, notamment le Grand Prix de Grand-Bassam. Il est également prévu une grande randonnée dans plusieurs localités de la première capitale de la Côte d'Ivoire.

Toutes ses compétitions n'occulteront pas les championnats de saut d'obstacles et les autres activités fédérales à Mondoukou. « Nous allons continuer de maintenir le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international, en permettant à nos cavaliers de s'aguerrir davantage au haut niveau », a indiqué le directeur exécutif de la fédération qui prévoit d'augmenter le nombre de cavaliers ivoiriens au Morocco Royal Tour 2025, au Grand Prix d'Afrique, etc.

Joseph Biley, imbibé de la chose fédérale, a insisté, dans sa projection, sur la formation. La Fie, selon lui, va accentuer sa politique de formation des cavaliers et des cadres fédéraux. Il a annoncé la venue d'experts de la fédération internationale en Côte d'Ivoire et l'envoi de cavaliers et techniciens à l'extérieur pour un perfectionnement.

Un programme riche et varié qui mentionne des partenariats avec d'autres associations sportives, notamment la fédération ivoirienne de tir à l'arc. Cela, dans le cadre de l'archerie équestre (le tir à l'arc à cheval) qui est une association de deux disciplines sportives traditionnelles : l'équitation et le tir à l'arc. Cette pratique, qui est une tradition asiatique datant de plus de 4 000 ans, serait une révolution en Côte d'Ivoire.

La Fie a enregistré l'adhésion de deux nouveaux clubs : la Planquita de Djékanou du président Olivier Yacine Diallo et du Cenk de Yamoussoukro de Brahima Diaby. L'Assemblée générale élective (Age), pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération, est annoncée pour le mois d'octobre.