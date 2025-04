Gambie: Le gouvernement prendra des mesures contre les ateliers mécaniques non réglementés

Le ministre des Ressources Foncieres, des Administrations Locales et des Affaires Religieuses, l'honorable Hamat N.K. Bah, s'exprimant lors de la réunion annuelle de l'Aïd dul-Fitr avec les doyens et guides religieux de la communauté musulmane de Banjul, a promis que le gouvernement prendrait des mesures contre la prolifération des ateliers mécaniques non réglementés dans tout le pays.

Le ministre s'est dit préoccupé par les risques environnementaux posés par ces ateliers, notamment par la pratique des concessionnaires automobiles et des mécaniciens qui utilisent des espaces vides pour y déverser leurs véhicules.

« Les concessionnaires automobiles et les mécaniciens utilisent des espaces vides pour y déposer des voitures, et ce, sans se soucier des risques pour l'environnement. Lorsqu'ils sont interrogés sur la procédure utilisée pour accéder à ces espaces, ils prétendent que ces espaces leur ont été attribués par les conseils régionaux. »

« Tous les autres pays disposent d'emplacements réservés aux ateliers de mécanique et aux concessionnaires automobiles, à l'exception de la Gambie. Je tiens à informer les conseils régionaux que le gouvernement prendra des mesures à ce sujet et veillera à ce que les choses soient faites correctement », a-t-il souligné.

« Cela devrait être de la responsabilité des conseils régionaux de créer des emplacements appropriés et désignés pour ces personnes afin de protéger la communauté et ses habitants, car ces ateliers leur paient des taxes », a déclaré le ministre Bah.

« Il est rappelé aux élus qu'ils sont chargés du bien-être de leurs administrés et qu'ils doivent donner la priorité à la sécurité et à la santé de l'environnement. Le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures décisives pour s'assurer que les conseils régionaux assument leurs responsabilités et mettent en oeuvre les réglementations nécessaires pour faire face à ce problème croissant. »

« Le temps de l'inaction est révolu, et le gouvernement attend des conseils municipaux qu'ils prennent des mesures immédiates afin de rétablir l'ordre et protéger l'environnement. »

Concernant l'agrandissement du cimetière, le ministre Bah a informé les doyens et guides religieux de la communauté musulmane de Banjul que : « Nous disposons d'un terrain, mais il n'est pas situé à Banjul, tout comme le cimetière actuel est situé à Jeshwang. Nous construisons actuellement une morgue pouvant contenir de nombreux cadavres dans notre nouvel hôpital de Farato. Cette morgue en construction peut contenir tous les cadavres possibles et imaginables. »

« C'est la mesure que le gouvernement a prise pour résoudre le problème de la morgue. Nous sommes conscients que Banjul se développe, mais nous ne pouvons pas construire une morgue suffisante pour le nombre de cadavres reçus chaque jour, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en construire une à Farato, dans le nouvel hôpital en construction », a-t-il révélé.