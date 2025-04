Congo-Kinshasa: Beni - Des militaires congolais formés au combat en forêt par la MONUSCO

communiqué de presse

Quatre-vingt-huit militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont clôturé, jeudi 3 avril, une formation de deux semaines aux techniques de combat en milieu forestier. Cette formation s'est déroulée à Beni, capitale provinciale provisoire du Nord-Kivu, et a été dispensée par l'unité spéciale de combat en jungle du contingent brésilien de la MONUSCO.

L'objectif de cette formation était de renforcer les capacités opérationnelles des militaires déployés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri dans le cadre des opérations contre les rebelles des ADF et les groupes armés locaux.

Elle s'inscrit notamment dans le contexte des opérations militaires en cours dans les forêts des territoires de Beni (Nord-Kivu), ainsi que d'Irumu et de Mambasa (Ituri). Les participants ont qualifié cette session de « formation capitale et nécessaire », soulignant qu'elle leur apporte un avantage stratégique face à des groupes armés, souvent retranchés dans des forêts épaisses, difficiles d'accès pour les troupes loyalistes et leurs partenaires.

Le colonel des FARDC Ibanzi Rizzo, qui représentait le commandant des opérations Sokola 1 lors de la cérémonie de clôture, a déclaré : « C'est une formation, un plus que nos forces viennent d'acquérir auprès de formateurs brésiliens. La formation au combat en jungle, c'est ce qui nous manquait. Nous sommes toujours très contents de notre partenariat avec la MONUSCO qui ne cesse de nous accompagner. Elle est présente avec nous partout et en toute circonstance. Aujourd'hui encore, elle concrétise une promesse : celle de soutenir la formation de nos troupes. Je souhaite que nous puissions poursuivre sur cette lancée avec la MONUSCO et que notre partenariat continue à se matérialiser par de telles initiatives ».

Message entendu 5 sur 5 par le commandant de la Force de la MONUSCO. Le général Ulisses Mesquita Gomes a réaffirmé l'engagement de la Mission onusienne à accompagner les FARDC dans le renforcement de leurs capacités opérationnelles afin de faire face aux menaces pesant sur les populations congolaises : « Je suis très heureux de cette formation que nous venons d'achever. Nous espérons poursuivre, dans les jours et mois à venir, avec d'autres sessions à l'intention des FARDC. Nous sommes disponibles et prêts à organiser de nouvelles formations pour les soldats congolais ».

En 2024, plus de 1 500 militaires et commandos congolais ont déjà bénéficié de diverses formations spéciales organisées par la MONUSCO dans la province de l'Ituri et dans la région de Beni, au Nord-Kivu.

Ces deux provinces, souvent qualifiées de « soeurs », sont confrontées à l'activisme de plusieurs dizaines de groupes armés. Certains de ces groupes sont très mobiles et fuient la pression militaire exercée par les FARDC, leurs partenaires, la MONUSCO et l'armée ougandaise (UPDF).

À noter que le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, Abdourahamane Ganda, ainsi que le commandant de la Brigade d'intervention de la MONUSCO, le général Tobias, ont également assisté à la cérémonie de clôture qui s'est tenue dans l'enceinte militaire de la base de Mavivi.