Tunisie: Textile technique - Une douzaine d'entreprises exportatrices tunisiennes en mission à Montréal et Toronto du 3 au 8 avril

Une mission de réseautage tuniso-canadienne dédiée au textile technique, se tiendra du 3 au 8 avril 2025, à Montréal et Toronto(Canada) avec la participation d'une douzaine d'entreprises exportatrices tunisiennes, a fait savoir l'Agence de coopération allemande(GIZ).

Organisée dans le cadre du projet Croissance Qualitative pour l'Emploi (CQE), financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement(BMZ) et l'Union européenne (UE) et mis en oeuvre par la GIZ, cette mission permettra aux entreprises tunisiennes de participer à des rencontres bilatérales(B2B), à l'occasion de la ténue du Salon « Canada International Textile & Apparel Expo », prévu, les 7 et 8 avril 2025.

L'événement réunira des experts, des représentants des institutions économiques d'appui et des acteurs clés du textile technique afin d'échanger sur les possibilités de partenariat à l'échelle bilatérale et dans le cadre de la coopération triangulaire avec d'autres partenaires en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen Orient.

Une entente stratégique, a été signée, le 3 avril 2025, entre le Pôle de Compétitivité de Monastir-El Fejja (MFCPôle) et Vestechpro , Centre de recherche et d'innovation en habillement, et TechniTextile Québec, marquant, ainsi, une avancée significative sur la voie du renforcement de la coopération tuniso-canadienne dans un domaine aussi porteur que le textile technique.

Au programme de cette mission figure des visites de terrain aux entreprises canadiennes opérant dans le domaine du textile technique, le 4 avril 2025 afin de permettre aux participants tunisiens de découvrir de près le savoir-faire et les innovations du secteur au Canada.

« L'étroite collaboration entre les institutions économiques d'appui et la communauté

d'affaires en Tunisie et au Canada reflète une volonté commune d'aller de l'avant afin de

développer un textile technique innovant et durable, en renforçant les synergies industrielles et scientifiques dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant et pour une meilleure compétitivité sur les marchés internationaux » ,a indiqué la même source.