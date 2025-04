Tunisie: Sfax - Evacuation des camps de migrants sous la supervision du Président de la République

Le porte-parole de l'administration générale de la Garde nationale, Houcem Eddine Jebebli, a annoncé que l'opération d'évacuation des camps abritant des migrants africains en provenance des pays subsahariens, situés à Al-Amra et Jebniana dans le gouvernorat de Sfax, se poursuit depuis hier, jeudi 3 avril. Selon lui, cette opération se déroule dans le calme et la plupart des migrants ont exprimé leur souhait de retourner volontairement dans leur pays d'origine.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Jebebli a précisé que la majorité de ces migrants irréguliers ont sollicité l'aide des organisations internationales pour faciliter leur retour, après l'échec de leurs tentatives de migration vers l'Europe. Il a également indiqué qu'à l'heure actuelle, de nombreuses files d'attente se forment devant les bureaux du croissant Rouge tunisien, de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que devant les services de sécurité à Sfax, où les migrants ont exprimé leur volonté de retourner volontairement et ont été temporairement hébergés en attendant leur départ.

Suivi direct par le président de la République

Jebebli a souligné que cette question fait l'objet d'un suivi direct et personnel du président de la République, qui veille à la coordination quotidienne avec les hauts responsables de la sécurité présents à Sfax. Ce suivi est également renforcé par des échanges constants avec les pays et les organisations internationales impliquées dans la gestion des migrations, afin d'assurer un retour organisé et sécurisé pour ces migrants subsahariens.

Pour rappel, l'opération d'évacuation a débuté hier avec le démantèlement pacifique du plus grand camp, abritant environ 4 000 personnes. Cette action se poursuit à un rythme soutenu et devrait se terminer dans les plus brefs délais, avec l'objectif d'évacuer l'ensemble des camps.

La démarche est conduite sans intervention policière directe, en étroite collaboration avec le croissant rouge tunisien, le ministère de la Santé et la Protection civile, qui ont apporté des soins d'urgence à certains migrants pendant l'évacuation des camps situés sur des terres agricoles. Il a été également précisé que des mesures de coordination ont été mises en place avec les autorités régionales pour offrir un hébergement temporaire aux femmes enceintes et aux enfants.

En parallèle, plusieurs armes blanches ont été saisies lors de cette opération. Un nombre important de migrants a été interpellé et est actuellement en cours de rapatriement forcé. Cependant, Jebebli a souligné que l'approche de l'opération privilégie avant tout les valeurs humaines et éthiques, avec un traitement respectueux des personnes interpellées. En effet, lors des investigations menées, il a été constaté que certains de ces migrants étaient en contact avec des groupes étrangers visant à semer la confusion tant dans les camps que dans les zones avoisinantes.