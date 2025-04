Tunisie: Basket - En marge de l'acte 1 des demi-finales du super play-off - L'avantage du terrain confirmé

L'USM et le CA ont bien entamé la série en gagnant à domicile.

Pour passer en finale du super play-off, il faut arracher trois victoires. La série peut donc se poursuivre à 5 matches si l'on atteint un résultat de 2 matches partout. Les équipes qui reçoivent, elles ont les deux premiers matches chez elles, et c'est un avantage concret par rapport à l'adversaire.

Si cet avantage est bien exploité, l'équipe victorieuse mène 2-0 et met la pression sur l'adversaire, obligé alors de gagner les deux autres matches chez lui pour revenir à 2-2. C'est pourquoi CA-JSK et USM-ESS étaient d'un enjeu spécial pour le premier match de la série. Le CA a gagné, l'USM, aussi marquant ainsi leur territoire d'entrée. C'est d'ailleurs une tradition respectée depuis des saisons.

Celui mieux classé en play-off, et qui obtient l'avantage du terrain, finit par bien en profiter. Le CA a profité de la présence de son public à la salle Gorjani pour dominer une JSK qui n'a pas retrouvé son équilibre depuis le match de l'USM à Monastir. L'équipe a perdu de sa verve à l'image de Marnaoui qui n'a pas pesé lourd face à un CA appliqué et mieux organisé en phase défensive.

Dans l'autre match, l'USM, qui a déjà fait la très bonne affaire en terminant leader du play-off et obtenu l'avantage du terrain, n'a pas fait dans le détail face à l'ESS. Une grande maîtrise et une victoire sans trop forcer pour une USM qui s'en sort très heureuse après les incidents de violence de son public devant la JSK. Les équipiers de Lahiani ont réussi à bien défendre et empêcher l'Etoile de créer la surprise. D'ailleurs, l'écart technique et collectif était si évident en faveur des Monastiriens. L'Etoile accuse un énorme retard dans les confrontations directes face à l'USM ces dernières saisons.

Celui qui joue devant son public est celui qui l'emporte selon les statistiques. La saison dernière, par exemple, l'USM a remporté le titre de champion en gagnant 3-2 devant le CA au match décisif joué, justement, à Monastir. 1-0 pour le CA et pour l'USM, on est dans les normes. Si Lundi prochain, l'USM et le CA, qui jouent une deuxième fois à domicile, l'emportent et mènent 2-0, on peut dire qu'ils prendront une option sérieuse sur la qualification en finale. Si, par contre, on en est à 1-1, les séries vont repartir de zéro et l'ESS et la JSK auront anéanti l'avantage du terrain.