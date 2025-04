Tunisie: L'ESS prépare le match de coupe du dimanche - Garder le bon tempo

Le match amical dimanche dernier face au Croissant Sportif d'Akouda a sonné comme une répétition générale avant le match de Coupe de Tunisie, face au Stade de Mornag, ce dimanche. Histoire de rester dans un bon rythme de fin de saison.

L'Etoile n'a pas manqué de meubler convenablement la longue trêve depuis plus de 3 semaines. Un premier test face au Hilal soudanais conclu sur un nul blanc en nocturne à Sousse, ensuite un second test face au voisin d'Akouda avec quasiment deux équipes sur le terrain. Avec une victoire à la clé 3-1 et un nul vierge à la mi-temps.

Lors du test à Akouda, Mkacher a opéré 10 changements, en relançant certains joueurs ou en donnant leur chance à d'autres. Premier retour marquant, celui de l'ancien international Mohamed Amine Ben Amor, après une très longue période de blessure et qui a planté un penalty en seconde période.

On a revu des joueurs un temps oublié, comme Aziz Jebali ou Y. Saber et d'autres portiers comme Raed Gazzah et Khaled Youssef qui ont tenu la baraque tour à tour au cours du second half. Le jeune défenseur Mohamed Amine Bouzaabia, lui, a été titularisé et a réussi une passe décisive. C'est que tout le monde à l'Etoile compte, à l'orée du dernier virage de la saison qui s'annonce chaud, de bien terminer la saison.

Concernant ce dernier match amical face à Akouda, on a enregistré un but de Fadi Ben Choug sur une frappe tendue pleine lucarne et un autre de Slah Ghedamsi qui a coupé du pied droit un ballon devant la défense. Un match où défenseurs et milieux de terrain se sont particulièrement distingués. Par contre, volet infirmerie, certains soucis subsistent puisque les défenseurs Ghofrane Naouali et Houssem Ben Ali, par exemple, n'ont pas été inscrits sur la feuille de match, mais rien n'a filtré à ce sujet. Ils risquent de «sauter» l'échéance en Coupe puisqu' on ne les a pas vu s'entraîner. Seul Zied Boughattas s'est manifesté lors de la séance du début de semaine, au stade M'hamed Maarouf. A noter que le métronome Oussama Abid s'entraîne assidûment, tout comme Yassine Chamakhi qui a participé au match d'Akouda.

A la croisée des chemins

L'Etoile Sportive du Sahel sera à la croisée des chemins la plus importante de la saison après le match de coupe, lors des 5 derniers matchs du championnat. Pour garantir une participation africaine ou arabe, chaque point compte tant et peut faire la différence au classement général. Les résultats sportifs et tout ce qu'ils engendrent comme recettes et revenus constituent souvent une aubaine, pour éponger les dettes cumulées.