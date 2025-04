Tunisie: L'Etat uni pour concrétiser la révolution législative

L'Etat prouve, une nouvelle fois, qu'il est homogène et uni dans la gestion de la chose publique, comme cela vient d'être clairement démontré lors de l'audience accordée par le Président de la République à la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, et la réunion tenue par celle-ci avec les responsables des structures, institutions et établissements placés sous la tutelle de La Kasbah, à l'occasion des voeux de l'Aïd el-fitr, et ce, en l'espace de 24 heures seulement.

En effet, le Président de la République et la Cheffe du gouvernement qui, selon les textes de la Constitution, aide le Chef de l'Etat dans sa tâche, ont mis l'accent sur l'impératif d'en finir avec les blocages entravant la concrétisation des décisions tout en réitérant le souci d'oeuvrer sans relâche à la mise en pratique de la vision et du projet du Président Kaïs Saïed.

Or, en dépit de la révolution législative mise en place, des défaillances continuent à être observées à différents niveaux, d'où la succession des mises en garde lancées quant à l'obligation d'assurer le suivi effectif des textes législatifs qui ne doivent pas constituer, uniquement, une simple vitrine à contempler mais plutôt un moyen de dépasser une situation obsolète.

Cela dit, il est logique de conférer au cadre législatif l'importance qui lui est dévolue en vue de consacrer la légitimité revenant de droit au peuple, tout en exhortant les responsables, aussi bien à l'échelle nationale que régionale, à s'acquitter de leurs missions en veillant à résoudre les problème rencontrés sans perdre du temps à attendre les directives, comme l'a dit et redit le Chef de l'Etat à maintes reprises.

En outre, le Président Kaïs Saïed a affirmé sans ambages que les corrompus et autres incompétents doivent être écartés, sans plus tarder, des centres de décisions. Il en est de même pour ceux qui obéissent aux ordres provenant de parties étrangères.

Cette orientation s'impose, en effet, dans le sens où ces parties, non seulement mettent des bâtons dans les roues quant à la réalisation des objectifs tracés et fixés, mais elles trafiquent les données et les chiffres, également, dans le but malveillant de semer la confusion chez l'opinion publique et d'entraîner un climat délétère générateur d'instabilité, voire d'agitation sociale.

Ainsi et une fois les comportements de ces pêcheurs en eau trouble bannis, les efforts pourront être tournés vers la construction et l'action destinées à renforcer le développement durable et global conformément aux attentes du peuple qui aspire, notamment, à la dignité, à la prospérité et à l'équité.