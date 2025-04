Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le Conseil des ministres adopte plusieurs textes régissant l'intégration économique et monétaire

Dakar — Le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté, jeudi, à Dakar, plusieurs textes, dont le rapport relatif à la situation économique et monétaire de l'UEMOA en 2024.

"Je voudrais annoncer l'adoption du rapport relatif à la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2024, qui nous fournit les informations à jour sur le dynamisme de l'activité économique de notre zone et ses perspectives encourageantes en matière de croissance et d'inflation", a dit le ministre ivoirien des Finances et du Budget et président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Adama Coulibaly.

Ce rapport est "un référentiel pertinent" pour le pilotage des activités économiques de l'Union, a expliqué M. Coulibaly en s'exprimant à la fin de la première session ordinaire du Conseil des ministres pour cette année.

Il s'est réjoui de l'adoption d'un projet de décision relatif à la stratégie régionale d'inclusion financière de l'Union.

"Ce document [...] propose une vision de l'inclusion financière au sein de l'Union. Il identifie des actions prioritaires à mettre en oeuvre au cours des cinq prochaines années", a signalé Adama Coulibaly.

Le même document "devrait permettre d'accroître l'utilisation des produits et services financiers adaptés et abordables pour toutes les couches sociales, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, à travers la promotion de l'éducation financière, la protection des consommateurs et une innovation responsable", a dit le président du Conseil des ministres de l'UEMOA.

-- "Assurer le bon fonctionnement des organes de notre Union" --

Les ministres ont également adopté un projet de décision portant désignation de l"'autorité macro-prudentielle" de l'UEMOA, chargée notamment de définir et de mettre en oeuvre le cadre de "surveillance macro-prudentielle" de l'organisation d'intégration économique et monétaire.

"Ces décisions nous permettent d'assurer le bon fonctionnement des organes de notre Union", a souligné M. Coulibaly.

Le Conseil des ministres a approuvé aussi les comptes de la BCEAO - la banque centrale de l'UEMOA - pour l'exercice 2024.

Les résultats financiers de la banque centrale en 2024 ont été approuvés par les ministres.

Ces résultats "répondent à l'exercice de nos prérogatives, au regard des missions qui nous sont dévolues par les textes de base de notre Union", a ajouté Adama Coulibaly.

Le Conseil des ministres a procédé aussi à l'approbation des comptes annuels de la Banque ouest-africaine de développement pour l'exercice 2024 et du rapport annuel de cette même institution spécialisée de l'UEMOA.