Algérie: Grâce aux grands projets décidés par le président de la République, le pays avance à pas sûrs vers sa sécurité hydrique

ALGER — Face au stress hydrique à l'échelle régionale et mondiale provoqué par les changements climatiques, l'Algérie avance à pas sûrs vers la garantie de sa sécurité hydrique, grâce aux grands projets décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, reposant sur l'exploitation des ressources hydriques non conventionnelles, telles que le dessalement de l'eau de mer et les nappes phréatiques, outre l'interconnexion des barrages et des grands transferts hydrauliques.

Portée par une vision prospective du président de la République et une mise en oeuvre rigoureuse sur le terrain, l'Algérie a pu accomplir des progrès considérables en matière de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable.

Ainsi, le taux de raccordement aux réseaux d'eau potable a atteint désormais 98 % à l'échelle nationale, plaçant le pays parmi les pays leaders dans ce domaine.

Les projets de dessalement de l'eau de mer constituent l'un des piliers de la politique hydrique du pays. Une première phase a été achevée avec la réalisation de cinq grandes usines de dessalement par "des mains algériennes" dans les wilayas d'El Tarf (Koudiet Draouche), Boumerdès (Cap Djinet), Tipaza (Fouka), Oran (Cap Blanc) et Béjaïa (Tighremt-Toudja), avec une capacité de production de 300.000 m3 par jour chacune pour un coût avoisinant 2,4 milliards de dollars.

La deuxième phase, dont le lancement est prévu début de l'année prochaine, concernera la construction de six grandes usines supplémentaires dans les wilayas de Skikda, Jijel, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem et Tlemcen. Des études sont en cours pour l'approvisionnement ultérieur de 18 wilayas en eau potable à partir de ces stations.

Le président de la République avait inauguré récemment quatre usines de dessalement d'eau de mer à El Tarf, Boumerdès, Tipaza et Oran, en attendant l'inauguration prochaine de celle de Bejaïa.

Le président de la République avait affirmé que "la réalisation d'usines de dessalement de l'eau de mer en un temps record a permis de poser les fondements d'une école algérienne en matière de concrétisation des grands projets".

La mise en service de ces cinq (5) installations portera à 19 le nombre total de stations de dessalement dans le pays, augmentant ainsi la capacité de production nationale de 2,2 millions de m3 (près de 20% de la demande nationale sur l'eau potable) à 3,7 millions de m3 d'eau/jour, soit l'équivalent de 42 %.

Grâce aux nouvelles infrastructures qui seront réalisées durant les prochaines années, la part du dessalement dans l'approvisionnement en eau potable des citoyens s'élèvera à plus de 60%.

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) avait estimé que les réalisations inaugurées récemment par le président de la République sont "de grands pas franchis par l'Algérie sur la voie de l'élimination du stress hydrique à même de lui permettre d'être fière d'atteindre, à pas sûrs, le seuil des pays développés".

Grâce à ces réalisations, l'Algérie occupe désormais la première place en Afrique et la deuxième dans le monde arabe, en termes de capacité de production d'eau dessalée.

Conférence internationale sur les ressources en eau et les changements environnementaux du 12 au 14 avril à Béchar

Par ailleurs, plusieurs régions du pays sont alimentées en eau potable grâce à l'interconnexion des barrages, dans le cadre de la solidarité hydrique entre les zones les plus et les moins dotées en ressources en eau, en sus des grands transferts hydrauliques Sud-Sud et Sud-Nord.

Au cours du quinquennat dernier, d'importantes ressources financières dépassant les 900 milliards DA avaient été allouées, en vue de concrétiser plusieurs projets visant à renforcer l'infrastructure hydraulique.

Parmi les projets concrétisés à la faveur de ces affectations, figurent le projet de raccordement des stations de dessalement d'eau de mer aux réseaux d'approvisionnement en eau potable, la réalisation de huit grands projets de transfert, dont des projets d'interconnexion des barrages dans différentes régions, en sus de l'achèvement des travaux du mégaprojet de transfert de 80.000 m3 des eaux souterraines/jour du champ de Guetrani à Béni Ounif dans la wilaya de Béchar, en vue d'approvisionner en eau potable les populations de Béchar, d'Abadla et de Kenadsa.

Il a été également procédé à la réalisation de plus de 1200 puits d'approvisionnement en eau potable au profit des wilayas alimentées à partir des barrages, à la réception de 19 nouveaux systèmes de filtration, à la réhabilitation de 11 stations exploitées, ainsi qu'à la rénovation et à l'extension des réseaux d'assainissement sur une longueur de 1103 km, en sus du lancement de projets structurants pour l'aménagement à postériori de 6 barrages d'une capacité globale estimée à 642 millions m3.

Sur un autre plan, l'Algérie a franchi d'importants pas dans le domaine de l'assainissement, à savoir que le pays est désormais classé parmi les pays pionniers en matière de collecte et de traitement des eaux usées, avec des capacités d'épuration actuelles estimées à 600 millions m3 annuellement et des capacités théoriques dépassant un milliard m3 annuellement ayant été réalisées grâce à l'entrée en service de nouveaux systèmes d'assainissement.

En vue de discuter des défis de la sécurité hydrique au double plan régional et international, la wilaya de Béchar (sud-ouest d'Algérie) accueillera, entre le 12 et le 14 avril courant, une importante conférence internationale sur les ressources en eau et les changements environnementaux.

Lors de la conférence, qui sera organisée sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Mohamed Tahri de Béchar et les wilayas de Béchar et de Béni Abbès, des experts algériens et internationaux s'attèleront à examiner et à débattre des défis liés aux ressources en eau face aux changements climatiques, ainsi que des voies et moyens de renforcer les efforts pour préserver ces ressources vitales, en proposant des solutions durables et un modèle de gestion efficace.