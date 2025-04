Algérie: L'UGCAA salue le respect des commerçants de la permanence de l'Aïd el Fitr

ALGER — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), a salué, vendredi dans un communiqué, l'engagement des commerçants et leur respect du programme de permanence lors de la fête de l'Aïd el Fitr, les appelant à continuer à ouvrir leurs commerces durant le week-end pour assurer la régularité de l'approvisionnement et répondre aux besoins des citoyens.

Dans son communiqué, l'UGCAA a salué les prestataires de service qui ont respecté le programme de permanence durant la fête de l'Aïd el Fitr et la journée du jeudi, affirmant que cela reflète "leur sens patriotique et leur responsabilité sociale pour assurer la disponibilité des marchandises et des services au profit des citoyens".

L'Union a également mis en exergue les efforts des cadres et fonctionnaires du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, soulignant le rôle de l'application électronique "Morafik Com", lancée récemment par le ministère de tutelle, et permettant d'"identifier les commerçants concernés par la permanence, et de renforcer la coopération, l'accompagnement et la transparence".

L'UGCAA a également appelé "les commerçants à continuer à ouvrir leurs commerces durant le week-end qui coïncide avec la fête de l'Aïd el Fitr, pour assurer la régularité de l'approvisionnement et répondre aux besoins des citoyens", selon la même source.