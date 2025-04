Afrique du Nord: Sommet mondial sur le handicap - Saïhi s'entretient avec la ministre libyenne des Affaires sociales

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, s'est entretenu avec la ministre des Affaires sociales de la République arabe libyenne, Mme Wafaa Abu Bakr Al-Kilani, en marge du 3e Sommet mondial sur le handicap, qui se tient à Berlin (Allemagne), indique vendredi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue hier jeudi, les deux parties ont examiné les "moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expertises entre l'Algérie et la Libye, dans le domaine de la santé", précise le communiqué.

Les deux parties ont également abordé "la possibilité de développer des projets communs pour améliorer les services de santé et assurer une meilleure prise en charge aux citoyens des deux pays", ajoute la même source.

Selon le communiqué, "un accord de coopération sera signé prochainement entre le ministère libyen des Affaires sociales et le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, qui permettra de "renforcer les cadres de coopération et d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat dans les domaines de la santé et de la protection sociale".

La Libye accueillera le 29 mai prochain, les ministres arabes des Affaires sociales dans le cadre d'une réunion de haut niveau, ce qui "représente une opportunité de plus pour renforcer la coordination et la coopération entre les pays arabes dans les domaines social et sanitaire", rappelle le communiqué.