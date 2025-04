Algérie: Baddari préside une réunion de coordination pour examiner plusieurs questions liées à la formation

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a présidé une réunion de coordination consacrée à l'examen d'une série de questions liées à la formation et à la recherche, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, qui a regroupé des cadres du ministère, le directeur général de la Formation et de l'Enseignement, et le directeur général de la Recherche scientifique et du Développement technologique, a permis de débattre de plusieurs thèmes, à savoir "le prix du président de la République pour le chercheur innovant", "la stratégie du secteur pour les données et l'intelligence artificielle", "la visibilité internationale des institutions universitaires", ajoute le communiqué.

La rencontre a également abordé "le mécanisme d'incitation pour les chercheurs publiant dans la revue spécialisée Nature science", "la coopération et le partenariat entre l'université et les centres de recherche pour la création d'espaces communs", "les incubateurs et plateformes pédagogiques interactives" et "le sport universitaire", selon la même source.