Sénégal: Thiès - Le gouverneur salue la richesse et la 'parfaite organisation' du défilé

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao a salué vendredi, la richesse et la parfaite organisation, du défilé du 4 avril, marquant le 65-ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

S'adressant à la presse après la parade militaire, paramilitaire, civile et motorisée et aérienne, Saer Ndao, a salué une "parfaite organisation".

Il n'a pas manqué de faire remarquer la diversité des participants, ainsi que l'adhésion des populations, qui a donné un cachet "populaire" à la fête et qui a montré "combien notre défilé a été riche" à Thiès.

Ce défilé marquant plus de six décennies d'indépendance, a illustré la "réalité" du concept armée-nation, a fait valoir Saer Ndao.

Le gouverneur a félicité les forces de défense et de sécurité, à travers la personne du commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel Thierno Gningue, mais aussi les élus locaux et "toutes les bonnes volontés qui ont permis de rendre cette fête populaire et belle".

Abordant le thème de la fête du 4 avril de cette année, "Souveraineté technologique et industrielle des Forces armées", M. Ndao a noté que "la souveraineté, c'est d'abord la libération, l'autonomie".

Il a fait part de la volonté des autorités de "rendre nos unités opérationnelles très autonomes". "Nous avons des expériences de la vie qui nous ont montré que dépendre de l'autre n'est pas une garantie, c'est être assujetti", a-t-il ajouté, à ce propos.

"Nous voulons une autonomie sur le plan de la gestion du matériel, des ressources humaines au niveau des Forces armées, avoir une autonomie totale en termes de maintenance, de technologie, de transfert de technologie (militaire) pour que le Sénégal puisse être un pays indépendant", a-t-il poursuivi.

Les universitaires, les chercheurs sont invités à s'investir pour cette souveraineté du Sénégal en matière de technologie à vocation militaire, a dit Saer Ndao.

Lors de la cérémonie, un spot sur le Prix du chef de l'État pour innovation technologique à vocation militaire, a été projeté sur écran géant, sur l'avenue Mamadou Dia où était érigée la tribune officielle.

Les responsables des collectivités territoriales, notamment le maire de Thiès Babacar Diop, ceux des communes de Thiès Est, Ousmane Diagne Thiès Ouest, Mamadou Djité, Thiès Nord Mamadou Diakhaté et le président du conseil départemental Siré Dia étaient présents aux côtés d'autorités religieuses et coutumières et de chefs de service.