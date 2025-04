Sénégal: Le chef de l'Etat exprime son profond désir de coopération avec les pays voisins

Dakar — Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exprimé vendredi, sa "sympathie sincère" et son "profond désir de coopération, avec ses homologues des pays limitrophes, dans une perspective de bâtir un univers de paix et de développement harmonieux indispensable au bonheur des hommes et des peuples.

"Pour reprendre le Président Dia,(...) je voudrais vous demander, chers hôtes, de bien vouloir accepter de vous faire les interprètes auprès des peuples et des gouvernements que vous représentez de notre sympathie sincère et de notre profond désir de coopération pour bâtir cet univers de paix et de développement harmonieux indispensable au bonheur des hommes et des peuples", a-t-il soutenu en faisant référence à l'ancien président du Conseil qui avait prononcé le premier discours marquant le premier anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Le président de la République s'exprimait ainsi au terme du défilé célébrant le 65e anniversaire du Sénégal à la souveraineté internationale, en présence de ses homologues de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de la République islamique de Mauritanie, Mohammed Ould Ghazouani, et du vice-président du Nigéria, Kashim Shettima.

"Votre présence ici traduit notre attachement commun aux relations historiques d'amitié fraternelle de parenté, de voisinage et de coopération conviviale entre nos pays", a salué le chef de l'Etat.

Le président sénégalais a remercié ses invités pour leur présence à la commémoration de la fête de l'indépendance de son pays malgré leurs agendas chargés.