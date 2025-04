Sénégal: Industrie militaire - Les nouvelles initiatives 'majeures' réduiront la dépendance aux fournisseurs étrangers (colonel à la retraite)

Dakar — Le Sénégal a récemment entrepris des initiatives majeures de développement de son industrie militaire par une production locale plus avancée qui, dans le long terme, pourrait réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers et renforcer la souveraineté militaire du pays, a déclaré le colonel à la retraite, Antoine Wardini.

"On peut se rappeler que le Sénégal a récemment entrepris des initiatives majeures pour développer son industrie militaire. En novembre 2024 déjà, le gouvernement sénégalais a signé un protocole d'accord avec la société Industrie Sénégal de véhicules militaires (ISEVEM) pour la création d'une usine d'assemblage de véhicules militaires", a-t-il souligné dans un entretien avec l'APS.

Le 7 novembre 2024, le général Birame Diop, ministre des Forces armées et Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, ont, en effet, coprésidé la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le gouvernement du Sénégal et la société Industrie Sénégal de véhicules militaires (ISEVEM).

Cet accord vise la mise sur pied d'une usine d'assemblage de véhicules militaires tactiques au Sénégal, en partenariat avec la République de Corée.

"Ce projet est considéré comme un levier de transformation industrielle visant à soutenir l'autonomie des Forces armées sénégalaises", a souligné le colonel Wardini.

D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, il a pour ambition la conception et la fabrication de 1 000 véhicules par an, qui sortiront de l'usine qui sera installée à Mbacké, dans la région de Diourbel (centre).

Même si Sénégal est encore loin de disposer d'une industrie de défense totalement autonome, des progrès significatifs sont réalisés, en termes d'initiatives majeures de développement de son industrie militaire, a fait savoir l'ancien chef de la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée (DIRPA).

En plus du projet de l'usine d'assemblage de véhicules militaires, le colonel à la retraite, Antoine Wardini, estime que "les partenariats internationaux et l'amélioration des capacités de maintenance, comme l'initiative AIDB-Industries, montrent une volonté d'aller vers une industrialisation progressive de la défense".

"Le président de la République a également instauré un Prix pour l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire, renforçant ainsi l'ambition du Sénégal de développer une industrie de défense nationale", a-t-il, en outre, mentionné.

Avec les initiatives majeures récemment prises pour développer son industrie militaire, le Sénégal veut cesser, selon lui, d'être un simple consommateur d'équipements de défense étrangers et devenir un producteur pour ses propres besoins.

Dans son adresse à la nation, jeudi, à la veille de l'anniversaire de la fête de l'indépendance, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé que "la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos Forces de défense et de sécurité, essentielle à notre souveraineté et à notre sécurité collective, est inscrite au coeur de (ses) priorités".

Ce 4 avril, le Sénégal va commémorer le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance sous le thème : "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées".

L'évènement sera marqué par un défilé motorisé et aérien, à la place de Nation, ex-place de l'Obélisque, sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.