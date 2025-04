Sénégal: Antoine Wardini - La souveraineté militaire requiert 'des investissements dans la recherche et des partenariats stratégiques'

Dakar — Le colonel à la retraite et ancien chef de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), Antoine Wardini a présenté l'atteinte de la souveraineté sécuritaire et militaire comme étant un processus progressif, nécessitant des investissements dans la recherche et des partenariats stratégiques.

"Pour parvenir à la souveraineté militaire, le Sénégal devra investir davantage dans la recherche, la formation, et diversifier ses partenariats dans le but de réduire la dépendance aux grandes puissances militaires, tout en s'inspirant des modèles de réussite et en négociant des transferts de technologie", a-t-il notamment dit à l'APS.

Interrogé en prélude à la commémoration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance placé sous le thème : "Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées", le colonel Wardini est d'avis que "l'investissement dans des instituts de formation et de recherche avec une spécialisation dans l'industrie de défense apparaît comme une décision stratégique pour le Sénégal".

En réduisant la dépendance aux fournisseurs étrangers et en développant un savoir-faire local, il estime que "le Sénégal va renforcer sa souveraineté" et par conséquent "créer des emplois et améliorer ses capacités militaires".

"Ce projet nécessite cependant des investissements importants en recherche, en infrastructures et en formation, ainsi qu'un cadre légal et éthique pour encadrer cette industrie émergente", a fait savoir l'ancien commandant de la zone militaire numéro 1.

Relevant l'importance de la formation qu'il présente comme "un pilier essentiel pour bâtir une industrie de défense viable", le colonel Wardini s'est félicité de l'investissement consenti par le Sénégal dans la formation et le développement d'instituts nationaux de défense, tout en insistant sur l'aspect technologique.

C'est dans cette perspective justement que le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a institué un Prix spécial pour l'innovation et la technologie à vocation militaire, afin de détecter et de faire éclore les startups évoluant dans ce domaine.

"Tout cela concourt à davantage développer un savoir-faire local, notamment, par la fabrication, par exemple, de drones et de systèmes de défense légers puis, viser des projets plus complexes", a encore magnifié le colonel Wardini.

Se gardant de toute comparaison avec les grandes puissances qui investissent des centaines de milliards de dollars dans leur défense, seule ou dans le cadre d'une alliance, l'ancien chef de la DIRPA penche plutôt pour "une stratégie intelligente et ciblée".

"Plutôt que de viser une armée suréquipée, privilégions l'innovation et une industrialisation adaptée à nos besoins spécifiques, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les menaces transfrontalières", a-t-il suggéré.