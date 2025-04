Sénégal: Louga - La gouverneure exprime sa satisfaction après un défilé réussi

Louga — La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, s'est réjouie vendredi, du bon déroulement du défilé du 4 avril, "un moment de communion" entre les Forces de défense et de sécurité et les populations.

"Je me réjouis du bon déroulement du défilé que nous venons de suivre, qui a été un moment de communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations", a-t-elle déclaré, avant de féliciter le colonel Mathieu Sambou pour l'organisation de l'événement.

Ndèye Nguenar Mbodj s'adressait à des journalistes à l'issue du défilé civilo-militaire marquant la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

"Il a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'un dynamisme remarquable et d'une abnégation sans faille pour la réussite de cette activité, tant durant la préparation que lors du déroulement du défilé", a-t-elle souligné.

La gouverneure a également adressé ses remerciements aux anciens combattants ainsi qu'aux populations pour leur engagement.

"Nos forces de défense et de sécurité ont assuré leur mission avec rigueur et détermination, de jour comme de nuit, pour la protection des citoyens. Les anciens combattants ont également marqué cette cérémonie par leur présence significative", a-t-elle magnifié.

Mme Mbodj a enfin salué "la forte mobilisation de la jeunesse et des populations de Louga, témoignant d'un attachement profond aux valeurs de la nation"

"C'est une satisfaction générale aujourd'hui. Une grande fierté m'anime après ce grand défilé sur le boulevard Abdou Diouf", a-t-elle conclu.

Conformément au calendrier républicain, le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été célébré sur toute l'étendue du territoire national sous le thème : "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées".

A Louga, la cérémonie a débuté aux environs de 08h30 par une prise d'armes suivie d'un défilé civil, militaire, paramilitaire et motorisé sur le boulevard Abdou Diouf. La prestation des majorettes de SOS Village a ouvert les festivités, avant le passage de 1 600 civils (élèves, corps de métiers, etc.) et du 22e BERA (Bataillon de reconnaissance et d'appui), qui a illustré son expertise dans le cadre de cet événement.

Ce défilé, marqué par une organisation rigoureuse et une forte mobilisation, a témoigné du dynamisme et de l'engagement des forces vives de la région de Louga.