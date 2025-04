Togo: Solidarité internationale - Des milliers de jeunes Français au service du pays

Le Togo a connu en 2024 une hausse significative du nombre de Volontaires Internationaux d'Échange et de Solidarité (VIES) français, selon les données publiées vendredi par l'Espace France Volontaires. 2 771 volontaires ont été recensés, contre 2 113 en 2023, soit une augmentation de 31 % en un an.

Cette progression reflète un renouvellement de l'intérêt pour l'engagement solidaire au Togo, mais également une amélioration des mécanismes de suivi et de recensement des missions. Toutefois, certains volontaires, notamment ceux actifs hors structures institutionnelles ou en zones reculées, échappent encore aux statistiques officielles.

Le profil des volontaires en 2024 est marqué par une forte proportion de jeunes diplômés. 85 % des VIES disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur, notamment :

39 % de titulaires de Licence,

31 % de Master,

18 % de jeunes au niveau Bac, principalement engagés dans des missions éducatives ou de sensibilisation.

Les titulaires de diplômes techniques (CAP, BTS, écoles professionnelles), bien que minoritaires, jouent un rôle clé dans les domaines du social et de la formation.

L'âge moyen reste bas : les 19-25 ans représentent plus de 60 % des effectifs (1 715 volontaires), suivis des 26-30 ans avec 488 personnes.

Sur le plan géographique, les volontaires proviennent majoritairement de :

Île-de-France (508),

Pays de la Loire (401),

Auvergne-Rhône-Alpes (328),

Nouvelle-Aquitaine (231),

Grand Est (217).

La participation reste plus limitée dans les départements et régions d'outre-mer, avec seulement deux volontaires issus de la Réunion et deux de Guyane.

Au Togo, les missions sont fortement concentrées dans le Grand Lomé (881 volontaires) et la région Maritime (1 481), qui totalisent à elles seules 86 % des missions recensées. La région des Plateaux en accueille 351. Les régions Centrale (41 volontaires) et Kara (17) sont moins représentées, tandis que la région des Savanes n'a enregistré aucune mission, en raison du contexte sécuritaire.

Ce bilan met en lumière un volontariat jeune, qualifié et en croissance, qui constitue un levier de coopération et de développement local. France Volontaires appelle désormais à renforcer les dispositifs d'accueil, de suivi et de valorisation, pour répondre aux enjeux croissants liés à cette mobilisation solidaire.