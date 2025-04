Egypte: InfiniLink lève 10 millions de dollars pour alimenter les centres de données d'IA de la prochaine génération

TLDR

La startup égyptienne de semi-conducteurs InfiniLink a levé 10 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer ses solutions de connectivité optique pour les centres de données pilotés par l'IA

Fondée en 2022, InfiniLink conçoit des puplets d'émetteurs-récepteurs optiques basés sur la photonique du silicium qui offrent une connectivité de données à large bande passante et à faible consommation d'énergie.

Le financement servira à accélérer le développement et la commercialisation des puces d'InfiniLink, qui répondent aux besoins croissants en bande passante et en énergie des infrastructures d'intelligence artificielle.

La startup égyptienne de semi-conducteurs InfiniLink a levé 10 millions de dollars en financement d'amorçage pour développer ses solutions de connectivité optique pour les centres de données pilotés par l'IA. Le tour de table a été codirigé par MediaTek et Sukna Ventures, basé en Arabie saoudite, avec la participation d'Egypt Ventures et de M Empire Angels.

Fondée en 2022, InfiniLink conçoit des chiplets d'émetteurs-récepteurs optiques basés sur la photonique de silicium qui offrent une connectivité de données à large bande passante et à faible consommation d'énergie. Sa technologie de chiplets d'émetteurs-récepteurs optiques intégrés (iOTC) est conçue pour surmonter les limites de puissance et d'évolutivité des interconnexions électriques conventionnelles dans les centres de données.

Le financement sera utilisé pour accélérer le développement et la commercialisation des puces d'InfiniLink, qui répondent aux besoins croissants en bande passante et en énergie de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. L'entreprise prévoit d'utiliser le capital pour développer son équipe d'ingénieurs, étendre ses opérations mondiales et répondre à la demande croissante des opérateurs de centres de données hyperscale et axés sur l'IA.

Points clés à retenir

Alors que l'intelligence artificielle remodèle l'informatique, les centres de données sont confrontés à une augmentation exponentielle de la bande passante et de la consommation d'énergie. Les câbles optiques et en cuivre traditionnels ne suffisent plus. La photonique sur silicium, qui combine des composants optiques et électroniques sur une seule puce, s'impose comme une solution de choix. InfiniLink rejoint un groupe croissant de start-ups qui développent des solutions au niveau des puces pour réduire la consommation d'énergie tout en augmentant le débit des données.

Le secteur a suscité l'intérêt des entreprises et des investisseurs en capital-risque. La participation de MediaTek est le signe d'un intérêt stratégique croissant pour les talents du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans le domaine des semi-conducteurs. L'Égypte, en particulier, est en train de se forger une réputation dans le domaine de la conception de puces, grâce à des initiatives gouvernementales et à l'intérêt croissant du capital-risque.

L'accent mis par InfiniLink sur les optiques co-packagées et les émetteurs-récepteurs à faible consommation d'énergie la positionne sur un créneau où les concurrents régionaux sont peu nombreux. Comme les fournisseurs de cloud et les entreprises d'IA construisent des modèles plus grands et plus gourmands en énergie, la demande pour de telles solutions devrait augmenter. Ce financement permet à InfiniLink de se positionner sur un marché mondial à forte croissance.