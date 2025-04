Sénégal: Fête du 4 avril - À Matam, le gouverneur salue 'un défilé impeccable et accompli'

Matam — Le gouverneur de Matam (nord), Saïd Dia a déclaré vendredi, avoir assisté à un "défilé impeccable et accompli, qui force et mérite le respect et l'admiration", attestant de l'imagination appliquée des forces armées sénégalaises.

"Nous venons d'assister à un défilé impeccable, accompli, qui force et mérite le respect et l'admiration. Il atteste aussi de l'imagination appliquée de nos forces armées", a dit le chef de l'exécutif régional.

Il intervenait au terme d'un défilé organisé à la place Angle Fadel de Matam, en présence du Commandant de la Place d'Arme de Matam et du Commandant de la Légion de la Gendarmerie de Matam et de beaucoup d'autres autorités administratives et politiques de la localité.

M. Dia s'est aussi félicité de la belle démonstration faite par les participants au défilé notamment les civils et les militaires.

Il a fait savoir que ce défilé "assure et rassure à plus d'un titre".

Pour cette année, la cérémonie a été marquée par une innovation de taille, à savoir la participation au défilé des acteurs des courses hippiques, sous la houlette de la Ligue régionale.

La célébration placée cette année sur le thème : "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces de défense et de sécurité (FDS)", M. Dia a signalé que notre armée "doit s'appuyer sur une base industrielle nationale forte, innovante et résiliente".

"La souveraineté technologique et industrielle de nos forces armées n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique. Il nous faut concevoir ici même au Sénégal des équipements qui protègent nos soldats, qui sécurisent nos frontières et garantissent notre pays", a relevé le gouverneur.

Il a laissé entendre que les armées doivent bâtir des infrastructures de recherche et de production capables de concevoir des solutions adaptées à notre environnement en s'appuyant sur le savoir-faire d'ingénieurs et d'entrepreneurs locaux.

Sur ce point, il a invité les jeunes de la région de Matam à embrasser des carrières scientifiques et technologiques qui "vont façonner l'avenir de notre défense".

"La région de Matam a les ressources, les talents et cette volonté pour réussir ce défi. Ensemble, faisons du Sénégal une nation qui protège son peuple avec des moyens qu'elle a elle-même conçus. Une Nation qui inspire et qui innove", a préconisé le gouverneur Dia.