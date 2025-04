Burkina Faso: Résilience des femmes des soldats tombés au front - L'artiste-musicienne L'Elue 111 aide à reconstruire des vies

L'artiste-musicienne, L'Elue 111, à l'état civil Toussiane Badélé, a organisé des activités de sensibilisation au cancer du sein et de coaching sur la « résilience et reconstruction après la perte » au profit des épouses des soldats tombés au front de la lutte contre le terrorisme, le 29 mars 2025 à Ouagadougou.

L'artiste musicienne L'Elue 111, à l'état civil Toussiane Badélé, veut aider les femmes des Forces combattantes tombées au front de la lutte contre le terrorisme à sortir de la difficile situation qu'elles traversent et à vivre dignement. Dans cet objectif, elle a organisé la IIIe édition de ses activités sociales "les Elus en action avec elles", le 29 mars 2025, à Ouagadougou. Etaient inscrits au programme de cette journée, une conférence sur le thème : « Résilience et reconstruction après la perte », animé par le coach Lady Wassa, une sensibilisation au cancer du sein en collaboration avec l'association Amira, un repas communautaire et des prestations d'artistes. Pour l'Elue 111, cette activité sociale et humanitaire, qu'elle organise depuis trois ans, à chaque période de carême, se veut un acte de soutien

mais aussi une occasion pour inviter les Burkinabè à davantage de solidarité à l'endroit de ces veuves et orphelins de la Nation, à toutes ces personnes en situation de détresse. « J'ai décidé d'associer à mon art le volet humanitaire pour interpeller les Burkinabè à la nécessité de venir en aide à ces femmes, car leur situation nous concerne tous. Et c'est ensemble que nous devons surmonter les dures

épreuves que nous traversons », a-t-elle confié. Le coach Wassa a entretenu les femmes qui ont perdu leurs maris sur comment comprendre et gérer la douleur, reconstruire leurs vies et assister leurs enfants qui ont besoin de leur soutien.

Ecrire une nouvelle histoire de vie

« Je suis venue dire à ces femmes que c'est maintenant que la vie commence. Il ne s'agit pas pour elles de tourner la page, mais d'écrire une nouvelle histoire dans laquelle elles vont grandir, se valoriser et apporter plus de lumière à l'humanité », a-t-elle fait savoir. L'organisation de cette journée qui leur est

dédiée et qui vise à les aider à refaire leurs vies est bien accueillie par la quarantaine de femmes qui y ont pris part. « C'est une belle initiative qui permet aux femmes des FDS de se retrouver, d'être entourées par des personnes qui compatissent à leurs douleurs, les accompagnent. Les échanges avec le coach nous ont permis de comprendre que perdre un être cher ne signifie pas perdre sa vie toute entière. Cela nous permet également de nous ressourcer et de nous reconstruire davantage », a confié la veuve Déborah Yanogo. Au regard de son intérêt, l'association Amira qui lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus ne pouvait se mettre en marge de cette activité, a indiqué sa présidente, Djamilatou Diallo. « Quand on dit veuves de nos héros tombés au front, cela nous concerne tous.

Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, car c'est grâce à eux que nous vivons en paix. C'est un réel plaisir pour moi d'accompagner L'Elue 111 dans cette activité qui est à encourager », a-t-elle souligné. Mieux, elle a marqué la disponibilité de son association à venir en aide aux éventuels cas de cancer du sein et du col de l'utérus, à l'issue des séances de sensibilisation et de dépistages.