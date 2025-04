Afrique: Trump impose des droits de douane au continent et salue le « Jour de la Libération »

Addis-Abeba — L'Afrique australe a été particulièrement touchée par la volonté affichée de Trump d'effacer les déficits commerciaux des États-Unis en introduisant des droits de douane réciproques.

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane aux pays africains dans le cadre de sa refonte du commerce mondial, baptisée « Jour de la Libération », qui prévoit également un droit de douane de base universel de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis, selon African Business.

Parmi les pays africains les plus touchés par la volonté de Trump d'introduire ce qu'il qualifie de droits de douane « réciproques », on trouve les États d'Afrique australe suivants : le Lesotho, dont les marchandises seront frappées de droits de douane de 50 % ; Madagascar (47 %) ; Maurice (40 %) ; le Botswana (37 %) ; l'Angola (32 %) ; l'Afrique du Sud (30 %) ; la Namibie (21 %) ; le Zimbabwe (18 %) ; la Zambie (17 %) et le Malawi (17 %).

L'Afrique du Nord fait également partie des régions touchées : la Libye sera soumise à des droits de douane de 31 %, l'Algérie de 30 % et la Tunisie de 28 %. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est la plus touchée avec 21 %, tandis que le Nigéria est soumis à des droits de douane de 14 %.

La Chine, principal partenaire commercial du continent, est frappée par des droits de douane de 54 %.

Les droits de douane réciproques et universels semblent outrepasser les dispositions d'exonération de droits de douane de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), la loi américaine qui a réglementé une grande partie des échanges avec l'Afrique ces dernières décennies, mais qui expire en septembre.

Trump a affirmé que tous les pays touchés par les nouveaux droits de douane réciproques imposent déjà des droits de douane importants aux États-Unis.

Par exemple, le Lesotho, le plus touché, imposerait aux États-Unis des droits de douane de 99 %, tandis que Madagascar prélèverait 93 % et Maurice 80 %.

Trump a déclaré qu'un « tarif réciproque réduit » signifiait que les nouveaux tarifs maintenaient certains tarifs à un taux inférieur à celui appliqué aux États-Unis.

Un tarif de 25 % sur toutes les voitures fabriquées à l'étranger entrera en vigueur le 3 avril à minuit.

L'Afrique du Sud, dont les exportations de véhicules et de pièces détachées vers les États-Unis sont estimées à plus de 2 milliards de dollars, souhaite consulter l'administration Trump au sujet des tarifs automobiles.

Selon le gouvernement sud-africain, les exportations automobiles sud-africaines ont représenté 64 % des exportations sud-africaines vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA en 2024.

Trump s'en prend aux déficits commerciaux

« Les déficits commerciaux annuels importants et persistants des États-Unis en matière de biens ont entraîné l'érosion de notre base industrielle ; entravé notre capacité à développer des capacités de production nationales de pointe ; miné les chaînes d'approvisionnement essentielles ; et rendu notre base industrielle de défense dépendante d'adversaires étrangers. Ces déficits commerciaux annuels importants et persistants des États-Unis sont en grande partie dus à un manque de réciprocité dans nos relations commerciales bilatérales », affirme le décret.