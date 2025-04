Afrique: L'Union africaine défend l'IA pour la transformation socio-économique du continent

Addis-Abeba — Dans son discours au Panel de haut niveau sur le leadership à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) lors du Sommet mondial sur l'IA en Afrique, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a souligné l'engagement de l'UA à positionner l'Afrique comme leader de la révolution mondiale de l'IA.

Sommet mondial sur l'IA a été officiellement lancé jeudi à Kigali.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, aux côtés du commissaire de l'UA chargé des infrastructures et de l'énergie, Lerato Mataboge, et du secrétaire général de la ZLECA, Wamkele Mene, ont rejoint les principales parties prenantes pour faire avancer les discussions sur l'innovation, la transformation numérique et la croissance durable.

Le président a partagé la scène avec d'éminents dirigeants, notamment : Paul Kagame, président de la République du Rwanda ; Musalia Mudavadi, Premier secrétaire du Cabinet de la République du Kenya ; Faure Gnassingbé, président de la République du Togo ; Strive Masiyiwa, fondateur et président exécutif du groupe Econet ; et Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications.

À cette occasion, il a souligné le leadership de l'UA dans la construction d'un avenir africain axé sur l'IA, garantissant que le continent ne soit pas seulement un acteur, mais un pionnier de la transformation mondiale de l'IA.

L'Union africaine aide également les pays africains à élaborer des politiques visant à retenir et à attirer les talents en IA, à atténuer la fuite des cerveaux et à promouvoir l'expertise locale, ainsi qu'à favoriser les partenariats public-privé afin d'accélérer les investissements dans l'IA et les solutions axées sur l'industrie.

Il a également réitéré que l'UA, par l'intermédiaire de l'AUDA-NEPAD et de ses institutions spécialisées, assiste activement les États membres dans la mise en oeuvre de la stratégie en fournissant une assistance technique pour l'élaboration de politiques et de cadres de gouvernance en matière d'IA, ainsi qu'en organisant des dialogues régionaux et continentaux pour renforcer les capacités réglementaires en la matière.

En outre, le président de la CUA a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à promouvoir des solutions d'IA centrées sur l'Afrique, en veillant à ce que l'IA soit un moteur de développement durable, d'inclusion économique et de souveraineté technologique.