Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 avril 2025

revue de presse

Conseil des Ministres de l'UMOA – Des textes adoptés pour consolider l'inclusion financière

À l'issue de la première réunion ordinaire des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) au titre de l'année 2025 qui s'est tenue ce 3 avril au siège de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UMOA au 31 décembre 2024 a été examiné.

Selon M. Adama Coulibaly Président du Conseil des Ministres de l'UMOA, ce rapport a fourni des informations à jour sur le dynamisme de l'activité économique de la zone et ses principes encourageants en matière de croissance et d'inflation.

D'après M. Coulibaly, ce même rapport représente un référentiel pertinent pour le pilotage des activités économiques des Etats membres. Il s'est ainsi félicité de l'adoption du projet de décision relative au document-cadre de politique de stratégie régionale d'inclusions financières dans l'UMOA. (Source allAfrica)

Le Mali en deuil après la disparition d’Amadou Bagayoko, géant de la musique malienne

Le Mali a perdu l’une de ses plus grandes figures musicales. Amadou Bagayoko, célèbre chanteur, compositeur et guitariste du duo Amadou & Mariam, est décédé ce vendredi 4 avril 2025 à Bamako, à l’âge de 70 ans. Selon les premières informations recueillies auprès de ses proches, il était malade depuis plusieurs semaines. Son décès a été confirmé par sa famille, notamment par son beau-fils Youssouf Fadiga, et relayé par les autorités culturelles nationales.

Né le 24 octobre 1954 à Bamako, Amadou Bagayoko était aveugle depuis l’âge de 16 ans en raison d’une cataracte congénitale. Sa passion pour la musique s’est exprimée très tôt, d’abord en solo, puis au sein de groupes légendaires comme Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. Mais c’est sa rencontre avec Mariam Doumbia à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako, en 1975, qui a véritablement lancé une aventure artistique unique. (Source Journal du Mali)

RCA : l'opposition proteste contre un troisième mandat du président Touadera

L'opposition centrafricaine a manifesté ce vendredi 4 avril 2025 contre un troisième mandat du Président Faustine Archange Touadera.

Rangs serrés, main dans la main, pas cadencés au rythme de l’hymne national du pays, ils étaient près de 5 000 personnes dans cette procession guidée par les députés de l’opposition dans les rues de Bangui.

"Stop au troisième mandat", pouvait-on lire sur les multiples pancartes brandies par les manifestants. (Source Africanews)

Norvège : un navire pétrolier gabonais visé par une enquête pour fausse assurance

Le 2 avril, l’Autorité norvégienne de surveillance financière (FSA) a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle mène une enquête sur Romarine AS, une société norvégienne, accusée d’avoir émis de faux certificats d’assurance pour des navires sous sanctions, incluant l’Ionia, un pétrolier immatriculé au Gabon, ainsi que le Captain Kostichev, battant pavillon panaméen. Ces documents frauduleux auraient été présentés aux autorités portuaires russes, déclenchant l’ouverture d’une enquête approfondie.

La FSA précise que Romarine AS n’est pas inscrite en tant qu’assureur en Norvège. De plus, cette société est dirigée par Andrey Mochalin, un citoyen russe, ajoutant une couche de complexité au dossier. Dans ses révélations, l’autorité norvégienne a notamment indiqué qu’un certificat d’assurance, daté du 9 janvier, avait été remis par le pétrolier Ionia aux autorités portuaires de Primorsk le 2 février, mentionnant Romarine comme le fournisseur d’assurance. En revanche, même si le certificat du Captain Kostichev demeure valide jusqu’au 24 avril, ce navire a disparu du site internet de Romarine, en opposition à l’Ionia qui y figure toujours. (Source GabonMediaTime)

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 : 𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐫é𝐢𝐭è𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce vendredi 04 avril 2025, la Directrice de division de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Clara Ana De Sousa.

À sa sortie d’audience, la Directrice de division de la Banque mondiale a exprimé sa gratitude au Chef du Gouvernement pour cette opportunité d’échanges, tout en saluant la vision portée par les autorités burkinabè.

« Nos équipes sont mobilisées pour soutenir les efforts en cours, notamment face à la crise socio-économique et sécuritaire. L’objectif c’est d’accompagner le Burkina Faso sur le chemin du développement et de l’amélioration des conditions de vie des populations », a-t-elle affirmé (Source Lefaso.net)

Guinée : la chanteuse Djelykaba Bintou victime des violences conjugales, l’affaire suscite l’indignation

En Guinée, de nombreuses affaires de violences faites aux femmes suscitent l’indignation des associations féministes. Dernier cas en date : la célèbre chanteuse Djelykaba Bintou qui a dénoncé dans une publication Facebook publiée, mercredi 2 avril 2025, les violences qu’elle a subies. Elle accuse, sans le nommer, son ex-mari, Azaya, chanteur star de Conakry, lui aussi, de l’avoir battue.

« Je ne savais pas que frapper à sang une femme et de manière répétée est considéré comme normal dans la société », écrit-elle. Elle promet également : « Vous aurez suffisamment de preuves au moment venu. » Ce message est accompagné d’une photo de son visage tuméfié, marqué par des hématomes, bien que la date du cliché ne soit pas précisée. (Source RFI)

Sahara occidental : polémique à l’Assemblée nationale française autour de la nouvelle carte du Maroc

Les pointillés entre le Sahara occidental et le reste du royaume ont disparu du planisphère affiché dans la salle de la commission des affaires étrangères du Palais-Bourbon, quelques mois après que la France a reconnu la « souveraineté marocaine » sur ce territoire.

L’accrochage d’un nouveau planisphère dans la salle de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, à Paris, n’était pas destiné à défrayer la chronique. Pourtant, mercredi 26 mars, certains de ses membres se sont offusqués d’une modification cartographique repérée sur la mappemonde en question.

L’objet de leur courroux ? La représentation du Sahara occidental comme partie intégrante du territoire marocain. La ligne en pointillés qui séparait jusqu’ici cette région contestée du reste du royaume chérifien a disparu, tout comme le choix de distinguer les deux entités par deux couleurs différentes. (Source Lemonde Afrique)

Tarifs américains : Tunis et Washington appelés au dialogue

L’American Chamber of Commerce in Tunisia (AmCham Tunisia) a exprimé ses préoccupations, tout en appelant au dialogue, après les récentes décisions tarifaires annoncées par l’administration américaine, évoquant un risque pour la stabilité des échanges commerciaux entre Tunis et Washington.

Le Président américain a annoncé ce 2 avril des nouveaux droits de douane, ainsi tous les produits étrangers importés aux États-Unis seront visés par au moins 10% de droits de douane, dès le 5 avril.

De ce fait, des taxes supplémentaires frapperont les géants de l’économie mondiale, comme la Chine et l’Union européenne dès le 9 avril. (Source apanews)

Congo : 72% de l’électricité produite par le gaz

La République du Congo déploie plusieurs initiatives pour diversifier son mix énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables. Dans cette optique, le pays a mis en place des réformes fiscales et des stratégies pour améliorer sa résilience face aux défis climatiques.

Le Congo a entrepris plusieurs initiatives ces dernières années pour diversifier son mix énergétique et accroître la part des énergies renouvelables. Dans le cadre de ses ambitions écologiques, le pays a mis en place des réformes fiscales et des stratégies visant à renforcer sa résilience face aux enjeux climatiques. Avec une série de projets énergétiques à venir, le gouvernement est déterminé à transformer le paysage énergétique national, tout en affirmant sa volonté de promouvoir un avenir plus durable et vert. (Source Africa 24)

Lomé en mode élégance pour la Semaine de la haute couture africaine

Du 1er au 5 avril, la capitale togolaise vibre au rythme de l’élégance à l’occasion de la Semaine de la haute couture africaine.

L’événement, qui rassemble créateurs, stylistes, mannequins et passionnés de mode venus de tout le continent, met à l’honneur le savoir-faire textile africain dans toute sa diversité, indique Togo Matin en kiosque vendredi.

Défilés, expositions, ateliers et rencontres professionnelles rythment cette semaine dédiée à la créativité et à l’innovation dans l’univers de la mode. L’objectif : valoriser les talents africains, encourager la consommation locale et positionner Lomé comme un hub de la mode sur la scène internationale. (Source togonews)