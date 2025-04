Madagascar: PFL 8e journée - L'AS Fanalamanga conserve sa position

La huitième journée du championnat de Madagascar, la « World Cola PFL 2024 », s'est achevée mercredi et jeudi, offrant aux amateurs de football des rencontres riches en émotions.

Deux matchs ont clôturé cette journée hier, avec des résultats qui ont secoué le classement et redistribué les cartes dans la course au titre. Ces deux dernières rencontres, COSFA contre AS Fanalamanga et CFFA contre Tsaramandroso FC, ont été diffusées en direct sur StarTimes, permettant aux fans de vibrer devant leurs écrans. Le choc tant attendu entre COSFA et AS Fanalamanga, leader du championnat, a tenu toutes ses promesses. Dans un duel serré, COSFA a réussi à s'imposer 2-1 face à une équipe d'AS Fanalamanga qui restait sur une belle dynamique.

Ce revers met fin à l'invincibilité du leader, mais ne l'empêche pas de conserver la première place au classement. COSFA, de son côté, grimpe à la 6e position et se replace dans la course pour le haut du tableau. De l'autre côté, le CFFA a signé une performance éclatante en infligeant une véritable correction à Tsaramandroso FC, sur le score sans appel de 7-0. Cette victoire fleuve permet au CFFA de conforter sa place dans le top 5. Tsaramandroso FC, en revanche, continue de s'enfoncer dans les profondeurs du classement, avec une 12e place qui reflète leurs difficultés actuelles.

Malgré sa défaite, AS Fanalamanga reste en tête avec 16 points, mais voit Fosa Juniors et CFFA se rapprocher, avec 14 points chacun. Fosa Juniors, toujours invaincu, impressionne par sa solidité défensive (seulement 1 but encaissé), tandis que CFFA se distingue par son attaque prolifique (15 buts marqués). Disciples FC et Elgeco Plus, avec 14 et 13 points respectivement, restent également dans la course pour le podium.

En bas de tableau, Tsaramandroso FC semble en grande difficulté avec seulement 2 points. AS Avenir St Anne et Mama FC, avec 3 et 5 points, devront également redoubler d'efforts. La prochaine journée s'annonce déjà décisive, avec des affiches qui pourraient encore bouleverser ce classement serré.