Sénégal: Kaolack - La forte implication de la mairie aux côtés des FDS magnifiée

Kaolack — Le colonel Diouma Sow, commandant la zone militaire numéro 3, a magnifié vendredi, la forte implication et l'engagement de la mairie de Kaolack (centre) aux côtés des forces de défense et de sécurité (FDS), pour une bonne organisation du défilé marquant le 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

"Ce que j'ai vu ici, (...) est inédit. Une mairie qui anticipe, prend en compte tous les besoins des défilants, depuis l'école maternelle jusqu'au niveau des troupes militaires et paramilitaires (...)", a salué le colonel Sow.

Il a indiqué que la mairie de Kaolack est le réceptacle du défilé avec l'inauguration de la rue anciennement appelée "Rue des écoles".

Cette rue située entre le siège du commandement de la zone militaire numéro 3 et celui de l'Alliance franco-sénégalaise, réhabilitée, est, en effet, baptisée, désormais, "Rue des Diambars".

Saluant l'accompagnement "sans faille" du gouverneur de région et de tous les acteurs, l'officier militaire a appelé les jeunes s'inspirer des bons exemples pour participer au développement de leur pays.

Le gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, a également magnifié la "forte implication" de la mairie de Kaolack qui a apporté un important soutien pour la bonne organisation du défilé.

"Depuis que je suis dans le commandement territorial, c'est la première fois que je vois une équipe municipale qui propose autant de moyens en matière de logistique", a-t-il souligné au terme du défilé durant lequel les nouvelles acquisitions de la mairie de Kaolack en termes d'équipements roulants et autres logistiques pour le nettoiement et la collecte des ordures ont été présentés au public à travers une procession.

De son côté, Serigne Mboup a justifié ses actions par le fait qu'il est "fier" des FDS, militaires comme paramilitaires, qui oeuvrent "sans relâche" pour la stabilité du Sénégal.

"Grâce à nos forces de défense et de sécurité, qui font ma fierté et celle de tout le peuple sénégalais, la paix et la stabilité règnent au Sénégal", a dit l'élu territorial.

Mboup a signalé que la zone militaire numéro 3 a, durant six mois, formé plusieurs jeunes de sa commune dans divers métiers dont les techniques de pavage et l'agriculture ainsi que sur la discipline et le bon comportement, la bonne utilisation des outils de technologie de l'information et de la communication (TIC).

"Ne serait-ce que la formation et l'encadrement des jeunes qui ont réalisé les travaux de pavage dans cette rue méritait qu'elle soit baptisée +Rue des Diambars+", a-t-il fait valoir, saluant les bonnes relations partenariales entre l'institution qu'il dirige et les autorités militaires de la région.