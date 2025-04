Sénégal: Bakel - Le préfet magnifie la fidélité des FDS au concept 'armée-nation

Le préfet du département de Bakel, Daouda Sène a magnifié, vendredi, la "fidélité" des forces de défense et de sécurité (FDS) au concept armée-nation et leur attachement aux valeurs de la République.

"À vous officiers, sous-officiers et militaires de rang, je renouvelle ma confiance et mon soutien (...). Je salue votre fidélité à la symbiose armée-nation, votre attachement aux valeurs de la République, aux institutions et vos qualités professionnelles dans la conduite de vos missions au service de la population de la circonscription", a déclaré M. Sène.

Il s'exprimait à l'occasion du défilé tenu au quartier HLM en présence du commandant de la place d'armes et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bakel. Des autorités administratives et territoriales du département, du Mali et de la Mauritanie ont pris part à la cérémonie.

L'autorité administrative a plaidé pour la modernisation et le relèvement de l'effectif des forces de défense et de sécurité, en ces temps, où rappelle-t-il, les menaces sont plus nombreuses et plus imprévisibles.

"Ces défis exigent la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs afin que nos forces de défense et de sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civilo-militaires qu'ils sont confiées comme la préservation des ressources naturelles du département", a-t-il notamment dit.

Daouda Sène a indiqué que la protection des ressources naturelles notamment les eaux de la Falémé, les mines et les forêts restent au coeur de ses préoccupations tout comme la lutte contre les braquages, les pillages et le trafic illicite de tout genre.

"J'engage également les FDS à travailler d'arrache-pied pour éradiquer le vol de bétail pour sécuriser le secteur de l'élevage. La délinquance aussi doit être anéantie dans toutes ses formes pour assurer à la population une quiétude permanente", a-t-il souhaité.

Daouda Sène a également rendu un hommage aux anciens combattants qui, dit-il, "nous ont légué une nation libre ancrée dans ses valeurs socio-culturelles avec la pratique du vivre ensemble dans la diversité et l'harmonie".

"La fête de l'indépendance est aussi un exercice mémoriel, en souvenir des sacrifices immenses de nos anciens combattants pour la défense du monde libre. Je voudrais les saluer avec respect et admiration", a affirmé Daouda Sène.