Congo-Kinshasa: Montée en puissance du langage belliciste dans les discours publics

La montée en puissance du langage belliciste dans les discours publics alors que les conflits dans l'Est de la RDC s'intensifient est au coeur de ce nouveau numéro de votre magazine. Des phrases comme "on va en guerre" ou "s'il n'y a pas de solution, on va attaquer" se multiplient. Ce qui était autrefois considéré comme un dernier recours semble aujourd'hui devenir un langage du quotidien.

Maintenant qu'il est récurrent, ce langage de guerre fait-il toujours peur ? Et surtout, quelles conséquences peut-il avoir sur la psychologie et le vivre ensemble des habitants et sur les efforts de paix ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir deux invités:

Josaphat Musamba, chercheur et doctorant en sciences politiques à l'Université de Gand en Belgique. Il est spécialiste des dynamiques sécuritaires de l'Est de la RDC.