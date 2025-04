Congo-Kinshasa: La MONUSCO inaugure un centre de formation de métiers à Komanda

La MONUSCO a remis ce vendredi 4 avril aux autorités locales un centre de formation de métiers à Komanda, situé à 75 kilomètres de Bunia en Ituri. Ce centre est équipé pour la menuiserie, la coupe et couture, et la pâtisserie. Cent bénéficiaires directs, dont des jeunes à risque et des femmes vulnérables, y ont appris ces différents métiers, leur permettant d'envisager l'avenir avec assurance et sérénité, affirment-ils.

Ce centre a été construit dans le cadre des projets de réduction de la violence communautaire (CVR). Il a été financé à hauteur de 98 000 dollars américains par la MONUSCO, à travers sa section de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation. Parmi les cent bénéficiaires, soixante femmes ont appris la menuiserie, la coupe et couture, et la pâtisserie.

Une apprenante, survivante des violences sexuelles, vient de terminer sa formation en coupe et couture et exprime sa gratitude :

« J'exprime ma gratitude à la MONUSCO. Je viens de très loin, j'ai beaucoup souffert. Mais avec ce métier, j'ai retrouvé ma place dans la société ».

Le chef de la chefferie de Basili à Komanda, Jean Toyabo Kato, salue également cet appui de la MONUSCO, mais exprime son inquiétude face à l'insécurité permanente dans la région :

« Ce projet est le troisième que la MONUSCO exécute à Komanda. Le premier était une savonnerie, mais lors de l'attaque des ADF en 2023, ils ont tout détruit ».

Le chef de Bureau de la MONUSCO à Bunia, Josiah Obat, appelle la communauté à s'approprier ce projet pour sa pérennité.

« On peut construire de beaux bâtiments, mais si on ne les utilise pas correctement, ça ne va pas nous servir. Nous devons donc nous en approprier pour sa pérennité », a conseillé ce fonctionnaire de l'ONU.

Tous les apprenants ont reçu leurs brevets de formation ce vendredi même, après environ trois mois d'apprentissage.