Tunisie: Demain et après-demain...l'avenue Habib Bourguiba sans voitures

La ville de Tunis annonce la tenue de la deuxième édition de l'événement « Deux jours sans voitures », qui se déroulera le samedi 5 et le dimanche 6 avril prochains sur l'avenue Habib Bourguiba.

Cette initiative, visant à promouvoir une meilleure qualité de l'air et à encourager des modes de transport plus durables, sera marquée par la fermeture de l'avenue Habib Bourguiba, de la place du 14 janvier jusqu'aux carrefours des avenues de la capitale d'Alger et des Pays-Bas.

Les festivités débuteront samedi 5 avril à 13h00 et se poursuivront jusqu'à 19h00. Dimanche, l'événement commencera à 7h00 et se terminera à 17h00. Pendant ces deux jours, les citoyens pourront profiter de diverses animations culturelles et sportives, ouvertes à tous.

Le programme de l'événement prévoit des spectacles de majorettes dans la rue principale, une exposition de « flashs touristiques » sous le slogan « Tunis pour toi », en collaboration avec la délégation régionale du tourisme, ainsi qu'une scène dédiée aux publications poétiques de 2024, au Centre tunisien du livre. De plus, des démonstrations de sports émergents telles que le speedball, le badminton, le hockey, le tchoukball et le kendo seront proposées samedi, organisées par la délégation régionale de la jeunesse et des sports, sur un espace aménagé de l'avenue Paris à la rue Hussein Bouzian.

Les cafés du quartier bénéficieront également d'animations, et un concert intitulé « Yalla Tunis chante » sera offert au public.

Dimanche, les activités sportives continueront toute la matinée dans le même espace. De plus, des concours et des remises de prix seront organisés par le Centre tunisien du livre et la délégation régionale des affaires culturelles dans un chapiteau installé entre les carrefours des avenues de la capitale d'Alger et des Pays-Bas.

L'après-midi sera consacré à l'animation des cafés et à un spectacle pour enfants intitulé « Un tour autour du monde », par le groupe « Alpha ». Enfin, un concert musical du Centre national des musiques et arts populaires « Sidi Saber » sera présenté sous l'égide de la délégation régionale des affaires culturelles.