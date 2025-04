Afrique: EST - Après les incidents survenus mardi à Pretoria - Un dossier envoyé à la CAF

L'Espérance de Tunis a remis un dossier à la Commission de discipline de la CAF, avec justificatifs à l'appui, des violences subies par ses supporters sur les gradins du stade Loftus Versfeld.

Face aux dérives et les scènes de violence survenues sur les gradins du stade Loftus Versfeld, la Commission de discipline a envoyé une correspondance à l'Espérance de Tunis pour lui fournir des éléments sur ce qui s'est passé mardi à Pretoria.

La direction de l'Espérance a envoyé les justificatifs dont elle a disposé au fur et à mesure à la commission de la CAF. A noter que la CAF a envoyé également une correspondance en prévision du match retour qui se déroulera mardi prochain à Radès. Aux supporters "sang et or" de ne pas faire une mauvaise réaction, car c'est l'Espérance qui le payerait cher d'autant qu'en ce qui concerne les dépassements qui ont eu lieu avant-hier sur les gradins du stade Loftus Versfeld, Mamelodi Sundowns a été sommé aussi par la CAF pour envoyer sa version des faits.

Par ailleurs, dans un communiqué publié avant-hier, M. Sundowns, tout en regrettant ce qui s'est passé, avance sa version des faits, selon laquelle ses supporters "se sont repliés au début des incidents quand on leur a jeté des fumigènes".

Bref, chacun fournira à la CAF sa version des faits. Il faut s'attendre à des sanctions financières de la part de l'instance africaine de football. Une chose est sûre : il faudra éviter les débordements à Radès mardi prochain, car la CAF attend au tournant.

Une bonne nuit de sommeil

Comme à l'aller, le staff technique perd un jour d'entraînement, celui d'hier. Et à vrai dire, Maher Kanzari n'a pas vraiment le choix étant donné que le voyage pour l'Afrique du Sud a eu lieu via des vols réguliers, ce qui prend 24 heures entre les points de départ et d'arrivée.

Et si la délégation "sang et or" a passé la nuit dans un hôtel lors de son transit à Dubaï à l'aller, ce n'était pas le cas au voyage retour où l'escale a été de courte durée à l'aéroport, étant donné qu'il n'y a qu'un seul vol quotidien pour Tunis.

De retour hier à Tunis vers 13h00, les joueurs ont profité d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer de la fatigue du long voyage qu'ils ont effectué depuis Pretoria.

A noter qu'avant de s'envoler pour Dubaï, le staff technique a profité de la matinée de mercredi pour effectuer une séance de décrassage au profit des joueurs qui ont disputé le match la veille. Les joueurs qui n'ont pas pris part au match se sont entraînés, eux, normalement. C'était la seule option dont disposait Maher Kanzari.

Sans répit, l'équipe reprend donc les entraînements aujourd'hui pour préparer la manche retour contre Mamelodi Sundowns, mardi prochain à partir de 20h00. Une manche retour que les "Sang et Or" seront appelés à remporter. Une nette victoire sur le score de 2-0 est nécessaire pour que l'Espérance se qualifie aux demi-finales dans le temps réglementaire. L'essentiel, c'est de ne pas encaisser de but, afin de ne pas compliquer une tâche qui n'est pas aussi facile que cela.