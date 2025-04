Sénégal: 4-Avril - Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement pour une armée forte et une nation unie

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour la qualité remarquable du défilé militaire organisé à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, ce jeudi 4 avril.

Dans son allocution de clôture, le chef de l'État a tenu à féliciter l'ensemble des responsables et membres des FDS pour leur implication exemplaire dans la préparation et le déroulement de cette cérémonie : « Je salue particulièrement le ministre des Forces armées, le chef d'état-major général des armées, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi que tous les commandants des différentes composantes des FDS, y compris le commandant de la zone militaire n°1 de Dakar. Félicitations à toutes les forces engagées. »

Le défilé, qui s'est tenu sur le boulevard président Mamadou Dia, a mobilisé 6 092 participants, dont 3 425 militaires, ainsi que des représentants civils et paramilitaires. Il a également été enrichi par une impressionnante démonstration motorisée et aérienne. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État, notamment ceux de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires, sénégalaises et étrangères.

Réaffirmant l'importance du concept d'« Armée-Nation », le président Faye a appelé les citoyens à renforcer leur collaboration avec les FDS pour relever ensemble les défis sécuritaires : « La synergie entre civils, militaires et paramilitaires illustre la force du lien Armée-Nation, pilier essentiel de notre cohésion nationale, à préserver dans un monde de plus en plus instable. »

Dans un contexte mondial marqué par l'expansion du terrorisme et des menaces transversales, le président a souligné la nécessité de renforcer les capacités militaires du Sénégal. Il a réitéré son engagement à poursuivre les investissements dans les équipements et les infrastructures de défense afin de garantir la sécurité et la stabilité du pays.

« Nous devons anticiper les dangers à venir en collaborant étroitement avec nos voisins et tous les partenaires engagés pour la paix, car les menaces sécuritaires ne connaissent pas de frontières », a conclu le président Diomaye Faye.