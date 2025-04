Afrique: Electrification rurale - Madagascar s'illustre à Lusaka dans le domaine des mini-réseaux

La 8e édition de l'Échange d'expérience sur les mini-réseaux, tenue à Lusaka en Zambie, du 1er au 4 avril dernier. Madagascar a participé activement à l'événement, représenté par l'Agence de Développement de l'Électrification Rurale (ADER).

Aux côtés de l'Unité de coordination du projet DECIM (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar) et de la Direction d'Appui à l'Électrification Rurale du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, l'ADER a pu mettre en lumière les avancées malgaches dans le développement de solutions énergétiques décentralisées. Inscrit dans le Pacte Énergétique et la M300, le développement des mini-réseaux constitue une priorité stratégique pour Madagascar.

Lors de cet événement, la délégation malgache a notamment partagé son expérience en matière d'amélioration des cadres juridiques, contribuant aux échanges sur les réformes engagées au Cameroun. Cette rencontre régionale a permis de renforcer les capacités nationales et d'affirmer l'engagement de Madagascar pour une électrification rurale durable et inclusive.