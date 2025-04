Madagascar: Fédération du Sport Automobile - Jimmy Rakotofiringa quitte le navire

Le président de la Fédération malgache du sport automobile (FSAM), Jimmy Rakotofiringa, alias Bebeh, n'a pas terminé son cinquième mandat. Un comité exécutif de transition a été mis en place depuis le 27 mars.

L'Assemblée générale de la FSAM, qui s'est tenue le 26 mars dernier, a rassemblé les 13 clubs affiliés. Cette réunion a été marquée par l'absence notable de Jimmy Rakotofiringa, considérée par l'ensemble des clubs comme un abandon de poste, alors que son mandat devait se terminer en avril 2026. Bien que les activités de la fédération soient censées reprendre pour la nouvelle saison, le président avait déjà annoncé son indisponibilité et son intention de ne plus rempiler.

« Tout le monde avait noté son absence lors de la saison précédente, et il avait laissé un message indiquant qu'il ne souhaitait plus continuer à exercer. Pour l'intérêt des pilotes et de la discipline, nous avons donc constitué ce comité exécutif de transition, qui sera en place jusqu'aux prochaines élections prévues en avril 2026. Cette décision a été validée par le ministère de la Jeunesse et des Sports », a déclaré Jeannot Rabekoto, président du comité de transition, lors d'une conférence de presse tenue hier à Andranobevava. Toujours selon ses explications, Jimmy Rakotofiringa a confirmé par téléphone qu'il était prêt pour la passation.

Aucun bouleversement majeur

La mise en place de ce comité de transition a été acceptée par tous les clubs afin d'éviter d'éventuelles sanctions de la FIA et de permettre une reprise sereine des activités. Pour l'année en cours, le programme est déjà établi, avec un total de 27 compétitions prévues, incluant le rallye, le run, le slalom-course de côte, le karting et le rallye virtuel. La première course inaugurale sera la manche de slalom prévue les 26 et 27 avril.

En effet, aucun changement significatif n'a été apporté aux programmes annuels, toutes les compétitions étant reconnues et supervisées par une équipe technique. Par ailleurs, le comité s'est engagé à régler la cotisation de la FSAM auprès de la FIA après la passation des responsabilités. En termes d'organisation, Jeannot Rabekoto, dit Nônô, assure la présidence du comité, avec Thierry Ramahandry comme vice-président et Rindra Ranaivo en tant que secrétaire général.