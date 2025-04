Madagascar: Villa Pradon - Pôle Anti-Corruption - Deux cocktails Molotov déposés devant les portails par trois individus suspects

La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre même si le cocktail Molotov est plutôt fabriqué avec un composant liquide à base d'essence ou d'alcool, mais qui n'a pas explosé, aussi bien à Antanimena qu'aux 67 ha.

Acte d'intimidation

La présence hier de plusieurs éléments des forces de l'ordre devant la Villa Pradon à Antanimena a intrigué les passants. Du moins ceux qui n'étaient pas connectés et/ou dont le crédit était épuisé puisque la nouvelle a fait le buzz sur Facebook et partagée x fois par les internautes dès la soirée du mercredi 03 avril 2025.

Il s'agit de la découverte par les agents de sécurité, aux alentours de 19h30, d'un cocktail Molotov enveloppé dans un sac plastique de 200 ariary, rayé rouge et blanc, devant le portail de la Villa Pradon. Avec à côté, à même le sol, un tract visant le maître des lieux. « C'est un acte d'intimidation », selon Mamy Ravatomanga, absent hier de Tana. Sans s'alarmer outre-mesure ni donner une grande importance à l'incident qui fait tout de même l'objet d'une enquête.

Réunion de l'OMC

« L'ouverture d'une enquête est tout à fait normale », selon le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby qui n'était pas non plus dans la capitale hier. Il se trouvait à Toamasina pour participer à la réunion de l'Organisme Mixte de Conception (OMC) présidé par le Premier ministre Christian Ntsay qui « assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ».

A ce titre, le chef du gouvernement était entouré hier des ministres de la Justice, des Forces Armées, de la Sécurité Publique, de la Gendarmerie et de l'Intérieur. Même s'il était principalement question de la sécurité ou de l'insécurité (c'est selon) à Toamasina, le PM suit de près l'enquête sur ce qui s'est passé à Tana.

Descente sur les lieux

Il s'agit d'une enquête mixte composée de la Police et de la Gendarmerie comme l'attestait la descente sur les lieux du Commissaire Central de Tana, du chef du Commissariat de Sécurité Publique du IIIe arrondissement (CSP3), de la Police Scientifique et Technique, de la Brigade Criminelle et des éléments de la Gendarmerie. Le visionnage des caméras de surveillance a permis d'apercevoir trois individus qui rôdaient sur les lieux. La reconstitution des faits a confirmé que la bouteille en verre contenait effectivement un liquide inflammable nécessaire à la fabrication d'un cocktail Molotov.

Deux magistrates

Le même genre d'arme incendiaire artisanale a été également découvert à quelques encablures de là, aux 67 ha, devant le portail de l'immeuble de la CNAPS qui abrite le siège du Pôle Anti-Corruption (PAC) où siègent deux magistrates, filles de deux figures connues du régime quoique ceci n'explique pas forcément cela.

En tout cas, les deux « pétards mouillés » ayant été déposés et découverts à des heures d'intervalle, il n'est pas exclu que les auteurs présumés soient constitués par le même trio suspect aperçu dans les parages de la Villa Pradon. Il appartient aux enquêteurs de déterminer si c'était juste un acte d'intimidation ou d'une opération visant à incendier les deux bâtiments et à mettre le feu à la Ville, à trois semaines de la visite d'Etat du président Emmanuel Macron et du Vème Sommet de la Commission de l'Océan Indien.