Madagascar: Protection du Vita Malagasy - Les journées de la branche de la production nationale du 16 au 18 mai

Les initiatives pour la concrétisation de la stratégie nationale de transformation économique et d'industrialisation du pays se poursuivent. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, par le biais de l'Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC) organise, du 16 au 18 mai prochain, les Journées de la branche de production nationale.

L'événement qui se déroulera au Kianja Barea Mahamasina entre dans le cadre de la promotion des industries locales et de la protection de la production nationale contre les importations massives.

Label vita malagasy

Durant ces trois journées, l'ANMCC et les entreprises participantes auront l'occasion de mettre en lumière l'impact des mesures correctives commerciales adaptées par l'Etat malgache. Ces mesures, rappelons-le, consistent à prendre des dispositifs réglementaires pour sauvegarder l'industrie locale. Les exposants qui sont des entreprises locales encourageront la consommation des produits locaux sous le label vita malagasy.

« L'événement réunira divers acteurs économiques, notamment les branches de production bénéficiaires des mesures correctives, les entreprises bénéficiaires du programme One District One Factory (ODOF), ainsi que les institutions publiques et privées telles que le Bureau National des Normes, la Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar, l'Office Malagasy de Propriété Industrielle, et le Centre Malgache de la Canne et du Sucre. » a expliqué le directeur général de l'ANMCC, Barthélémy.

Bonnes surprises

Au programme de cette manifestation figurent en premier lieu les ventes et expositions des produits des industries nationales protégés par les mesures de sauvegarde. Partenaire de l'événement, le groupe MV, un fleuron de l'industrie locale promet de bonnes surprises aux visiteurs. « Nous démontrerons aux visiteurs que les produits locaux sont compétitifs en terme de qualité et de quantité », explique Shekinah Andriamanarivo, responsable des relations publiques du groupe.

Des conférences débats sur les défis et opportunités à la production nationale ainsi que des ateliers thématiques sur les mesures commerciales correctives sont également prévus. Sans oublier les inévitables animations et jeux pour sensibiliser et divertir le public. Défenseur engagé de la protection de l'industrie locale, le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) sera également présent à cette manifestation où il animera des séances de sensibilisation autour du label Malagasy Ny Antsika. Une manière, en somme, de renforcer le message de soutien aux industries locales.