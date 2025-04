Afrique: Sommet YouthConnekt Africa 2025 - Madagascar, officiellement pays hôte de la huitième édition

C'est désormais officiel ! Madagascar abritera le Sommet YouthConnekt Africa 2025, qui se tiendra du 26 au 30 novembre 2025.

La cérémonie de signature officielle, actant Madagascar comme pays hôte, s'est déroulée hier au Novotel Ivandry. Elle a réuni le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Abdulah Marson, le directeur exécutif de YouthConnekt Africa, Yann Gwet, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, des représentants du PNUD et des partenaires.

Le thème de cette édition a également été dévoilé : « The Africa We Deserve », un message inspirant mettant en lumière des thématiques clés telles que la jeunesse, l'entrepreneuriat vert et bleu, la paix et la sécurité, le changement climatique, la technologie et l'innovation, la santé des jeunes, l'engagement citoyen et la diaspora. Cette signature marque une étape cruciale dans l'organisation de cet événement, comme l'a souligné Edward Christow, représentant du PNUD.

« Le choix de Madagascar pour accueillir le prochain sommet est historique. C'est une opportunité à célébrer à grande échelle. Il s'agit du premier sommet YouthConnekt Africa à se tenir dans un pays francophone et dans la région de l'océan Indien. Nous sommes fiers de collaborer avec notre famille des Nations Unies pour accompagner Madagascar et l'Afrique dans cet événement. »

Plus de 40 pays. Selon le directeur exécutif de YouthConnekt Africa, les préparatifs ont démarré en amont avec l'organisation d'événements dans différentes régions du pays, bénéficiant d'un fort soutien et d'une mobilisation sans précédent du Gouvernement malgache. Plus de 40 pays participeront à ce rassemblement, réunissant environ 25 000 jeunes venus renforcer leur autonomie à travers des opportunités socio-économiques, le développement des compétences, l'entrepreneuriat et le réseautage.

« Je tiens à féliciter mon collègue, le ministre Moustapha Marson, pour son initiative et sa détermination. Madagascar est fier d'accueillir ce huitième sommet YouthConnekt Africa, une opportunité unique de construire, ensemble, l'Afrique que nous méritons. La jeunesse malgache est dynamique, pleine d'énergie, d'espoir, et riche en talents et ressources. » a ajouté le ministre Rasata Rafaravavitafika