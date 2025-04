Madagascar: Rencontre - Focus sur le théâtre radiophonique chez les collégiens

Les théâtres radiophoniques ont toujours la côte dans la culture contemporaine malgache, ainsi donc, trois écrivains, poètes, monteurs de pièce et « acteurs » radiophoniques, ont rencontré les écoliers du « Les Jonquilles » Ambohibao Imerinafovoany, mercredi.

Zo-Maminirina, Nanja Razafindrakoto et Tana Miranty ont été les professionnels qui se sont relayés pour évoquer les techniques d'écriture de pièces, les difficultés rencontrées durant la réalisation dans le studio, ainsi que les bons et mauvais côtés de cette activité. Les jeunes se sont émerveillés quand le trio a fait une démonstration en live dans la salle de classe. Un moment de rires et de partages qui a beaucoup avivé leur curiosité.

Ils et elles ont aussi pu poser des questions aux trois intervenants. Toujours autour du même thème, un point de communication sera aussi organisé au ministère de la Culture le 9 avril à 14h avec le Faribolana Sandratra, avec Herinina, enseignant, écrivain, metteur en scène... et Noa Rakotonarivo, auteur de pièces de théâtre entre autres. « Ces moments sont pour nous une manière de passer petit à petit le flambeau chez les jeunes écoliers qui ont des talents cachés... de réveiller ce talent en eux », selon Zo-Maminirina, une des voix les plus reconnues du théâtre radiophonique national.